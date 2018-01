Medi-Trainer Korner bleibt bis 2020

Headcoach Raoul Korner bleibt Medi Bayreuth bis zur Saison 2019/20 erhalten. "Ich habe schon von Beginn an gesagt, dass ich immer gerne so lange an einem Standort bleibe, so lange ich eine Perspektive sehe und so lange ich glaube, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind", wird der 43-jährige Österreicher auf der Medi-Homepage zitiert. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Reise noch nicht zu Ende ist. Ich fühle mich hier wohl, arbeite gerne in diesem Umfeld mit allen Beteiligten und es gibt für mich überhaupt keinen Grund, Bayreuth zu verlassen."

Korner ist seit Mai 2016 Trainer in Bayreuth. Er führte das Team, das meist in der unteren Tabellenhälfte zu finden war, in seiner ersten Saison in die Play-offs der Bundesliga. Zudem qualifizierte sich Medi für die Champions League. In der laufenden Saison liegen die Bayreuther erneut auf Play-off-Kurs in der Bundesliga, spielen im Pokal beim Top-Four-Turnier und stehen in der Champions League kurz vor dem Einzug in die nächste Runde. red