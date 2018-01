Medi ist bereit für die Revanche

Nach dem deutlichen 96:74-Sieg im Pokalqualifikationsspiel am Samstag in Frankfurt wird Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth bereits heute Abend erneut gefordert. Im Kampf um die Play-off-Teilnahme der Basketball Champions League (BCL) spielt Medi um 20.30 Uhr bei Estudiantes Madrid.



Im Hinspiel mussten sich die Bayreuther nach einem schweren Fehlstart und einer packenden Aufholjagd mit 84:90 nach Verlängerung geschlagen geben.



Die Madrilenen stehen mittlerweile auf dem zweiten Tabellenplatz der BCL-Vorrundengruppe C. Wenn die Bayreuther in die Play-offs wollen, müssen sie sich in den letzten drei Spielen davor noch ein Punkte-Polster aufbauen. Denn Medi steht zwar mit Rang 4 auf einem Play-off-Platz, doch die Straßburger auf Rang 5 und die Sechsten AEK Athen haben ebenso wie Bayreuth 17 Punkte auf dem Konto und warten nur darauf, den Platz der Oberfranken einzunehmen.



Für das Medi-Team um Trainer Raoul Korner wird die Punktejagd beim spanischen Traditionsverein kein leichtes Unterfangen. Vor allem die Topspieler Sylven Landesberg, Omar-Sharif Cook und Alex Brown bescherten den Bayreuthern im Hinspiel einige Probleme. Landesberg macht pro Spiel im Schnitt rund 17 Punkte, gegen Bayreuth gelangen dem vielseitigen und schwer zu kontrollierenden Korbjäger sogar 22 Punkte. Cook überzeugte mit viel Übersicht im Spielaufbau, und der 2,16-Meter große Center Brown entwischte seinen Bewachern im Hinspiel mehrfach an die Dreierlinie, an der er neun seiner insgesamt 13 Zähler erzielte. Wie die starke Leistung in Frankfurt zeigte, kann Medi-Trainer Raoul Korner aber mit einer ganzen Reihe von individuell starken Teamplayern dagegen halten. Als Ass im Ärmel von Bayreuths Trainerfuchs Korner könnte sich Assem Marei erweisen. Der Center fehlte im Hinspiel verletzungsbedingt und wird Medi gegenüber dem Hinspiel zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen.