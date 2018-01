Medi Bayreuth empfängt Vorjahresfinalist Banvit Bandirma

Im vorletzten Vorrunden-Heimspiel der Basketball Champions League (BCL) empfängt Medi Bayreuth am Mittwoch (20 Uhr, Oberfrankenhalle) den BK Banvit Bandirma. Der türkische Spitzenclub und Vorjahresfinalist der BCL führt derzeit die Gruppe C mit sieben Siegen an - liegt aber noch in Reichweite der Bayreuther.



Champions League

Medi Bayreuth - BK Banvit Bandirma



Das Medi-Team hat aktuell als Viertplatzierter einen Sieg weniger auf dem Konto als der Spitzenreiter und ist punktgleich mit Movistar Estudiantes Madrid (2. Platz) und Reyer Umana Venezia (3.). Das Verfolgertrio hat in zehn Partien sechs Siege geholt und viermal verloren. Mit einem Sieg gegen die Türken können die Bayreuther also einen großen Schritt in Richtung Play-offs machen.



Und Medi hat eine Rechnung offen: Im Hinspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Raoul Korner in der Hafenstadt am Marmarameer nach großem Kampf mit 74:85 (38:38) geschlagen geben. Damals fielen Robin Amaize (Bänderriss im Knöchel) und Top-Rebounder Assem Marei (Muskelbündelriss) aus - im Rückspiel ist dieses Bayreuther Duo einsatzbereit. De'Mon Brooks (26 Punkte/1 Dreier) und Gabe York (19/3) waren bei der Niederlage die auffälligsten Medi-Spieler.



Bekannte aus der Bundesliga

Leistungsträger beim türkischen BCL-Vorjahresfinalisten sind der 2,11-Metermann und slowenische Nationalspieler Gasper Vidmar, der polnische Nationalspieler Damian Kulig sowie die beiden US-Amerikaner Tony Taylor und Adonte Thomas. Adonte Thomas beendete das Hinspiel als Topscorer mit 23 Punkten und einer überragenden Trefferquote von 70 Prozent. Der polnische Centerroutinier Damian Kulig kam auf 17 Zähler.



Auch auf zwei ehemalige Bundesligaspieler sollte das Medi-Team ein Auge haben: Der kanadische Scharfschütze Andrew Rautins, der einst für Frankfurt spielte, sowie Angelo Caloiario (einst Mitteldeutscher BC und TB Bonn) können dem Banvit-Spiel ihren Stempel aufdrücken.