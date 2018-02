Marktleugasterinnen feiern Kantersieg

Die Pflichtaufgabe beim Vorletzten der Bezirksoberliga, SG Kunstadt-Weidhausen II, haben die Handballerinnen des TV Marktleugast mehr als erfüllt: Mit dem 30:17-Kantersieg festigt der TVM um Spielertrainerin Sandra Dietrich den vierten Tabellenplatz hinter dem Spitzentrio TV Gefrees, Haspo Bayreuth II und TSV Weitramsdorf.



Der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen der Marktleugasterinnen, denn aus den vergangenen vier Begegnungen holte das Team nur zwei Punkte.



Bezirksoberliga, Damen

SG Kunstadt-Weidhausen II -

TV Marktleugast 17:30 (6:14)

Die Partie begann mit einem ausgeglichenen Schlagabtausch (1:0, 1:1, 2:1. 2:2, 2:3, 4:6, 6:7), ehe sich der TVM ab der zwanzigsten Spielminute als die klar dominierende Mannschaft präsentierte und mit einem Vier-Tore-Lauf zur 11:6-Führung die Weichen auf Sieg stellte.



In der torreichen Partie, in der die Marktleugasterinnen zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr gerieten, taten sich vor allem die Youngsters Julia Schott und Lara Burger hervor: Sie erzielten nicht nur ihre ersten Treffer in der Damenmannschaft, sie trugen mit ihren starken Aktionen auch maßgeblich zum Sieg ihres Teams bei. Bis zum Halbzeitpfiff sorgten die stark aufgelegte Lena Angermann mit einem Doppelpack und ein Treffer von Lara Burger für die Vorentscheidung. Auch das junge gegnerische Team um Katja Gahn kämpfte tapfer. Doch Marktleugasts Angriffbollwerk war an diesem Tag nicht zu stoppen: Die Spielerinnen trafen aus allen Positionen, Angermann verwandelte fünf von sechs Freiwürfen. Ob durch Konter, über die Kreisläufer, die Außen- oder Rückraumposition: Die TV-Damen warfen ein Tor nach dem anderen und auch die Defensive der Frankenwälderinnen funktionierte prächtig, was die nur siebzehn Gegentreffer und bloß eine Zeitstrafe verdeutlichen.

Nach der starken Leistung haben die TVM-Damen nun zwei Wochen Spielpause, bevor sie am 25. Februar auf den HC 03 Bamberg treffen. kau



Statistik

TV Marktleugast: Ochs - Angermann (7 Tore/5 Siebenmeter), Kauper (6), Burger (5/1), Dietrich (4), Wunner (3), J. Schott (2), Goller (1), K. Schott (1), Söllner (1), Ch. Ehret, C. Ehret.



SG Kunstadt-Weidhausen II: Kerling (4 Tore, 3 Siebenmeter), Schnack (3), Baier (3), Röschlein (2), Gutsch (2), Hümmer (2), Kern (1), Pitterich, Krappmann, Seufert, Dill, Werner, Okur.