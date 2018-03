Mainleuser Tischtennis-Damen feiern dritten Aufstieg in dritter Saison

Auch im letzten Heimspiel der Saison gewannen die Damen des TTC Mainleus souverän mit 8:2 gegen die zweite Mannschaft aus Konradsreuth. Es ist ihr zwölfter Sieg im 15. Spiel. Der TTC führt die Tabelle mit 25:5 Punkten vor dem TSV Steinberg an (23:9) und hat im Gegensatz zum TSV am kommenden Samstag noch ein Nachholspiel bei der Freien Turnerschaft Naila zu bestreiten.

Die TTC-Damenmannschaft wurde erst vor drei Spielzeiten gegründet. Seitdem sind sie kontinuierlich aufgestiegen; in der kommenden Saison spielen sie in der Oberfrankenliga.



Landesliga Nordwest, Damen

TTC Tiefenlauter II -

ATS Kulmbach 8:2

Im spannenden, hart umkämpften Duell der Tabellennachbarn hatte der TTC (7. Platz) die besseren Nerven: Drei Mal kam es zum 5-Satz-Match, jedes davon gewannen die Gastgeberinnen. Für den ATS (6.) punktete nur die starke Juliane Dressel in ihren Einzeln gegen Wöhner (3:1) und gegen Oberender (3:0). Auch im Doppel mit Katharina Hegel zeigte sie gegen das TTC-Spitzenduo Oberender/Ringelmann (3:2 für den TTC) eine starke Leistung. red



Ergebnisse: Oberender/Ringelmann - Hegel/Dressel 3:2; Wöhner/Quaschigroch - Irrgang/Bohl 3:0; Wöhner - Dressel 1:3; Oberender - Hegel 3:2; Ringelmann - Bohl 3:0; Quaschigroch - Irrgang 3:1; Wöhner - Hegel 3:1; Oberender - Dressel 0:3; Ringelmann - Irrgang 3:2; Quaschigroch - Bohl 3:0.



2. Bezirksliga Ost, Damen

TTC Mainleus -

TV Konradsreuth II 8:2

Die TTC-Damen gewannen beide Doppel, wobei Jasmin Fischer und Anna Müller über fünf Sätze gingen. Dann erhöhten die Mainleuserinnen mit drei schnellen 3:0-Erfolgen auf 5:0. Luisa Schönfeld und Anna Müller gewannen jeweils beide Einzel. Jasmin Fischer punktete einmal, ebenso wie Landel, die für die verletzte Susanne Hübner eingesprungen ist. schö



Ergebnisse: Fischer/Müller - Bobrich/Schmitt 3:2; Schönfeld/J. Landel - Unglaub/Harz 3:0; Schönfeld - Bobrich 3:0; Fischer - Unglaub 3:0; Müller - Harz 3:0; J. Landel - Schmitt 0:3; Schönfeld - Unglaub 3:0; Fischer - Bobrich 0:3; Müller - Schmitt 3:1; J. Landel - Harz 3:2.



3. Bezirksliga, Damen

TTC Mainleus II -

TV 1863 Schwürbitz 8:5

Die zweite Damenmannschaft des TTC bleibt mit dem 8:5-Heimerfolg weiterhin im Meisterschaftsrennen. Gegen Schwürbitz starteten die Gastgeberinnen mit zwei Doppelerfolgen. Weiß/L. Landel setzten sich im Krimi gegen Imhof/Stumpf erst im fünften Satz durch. Jeweils zwei Einzelpunkte holten Susanne Weiß, Lea Landel und Michelle Valita.



Ergebnisse: Weiß/L. Landel - Imhof/Stumpf 3:2; Valita/Grampp - Huntscha/Hermann 3:0; Weiß - Huntscha 3:0; L. Landel - Imhof 0:3; Valita - Stumpf 3:0; Grampp - Hermann 0:3; Weiß - Imhof 1:3; L. Landel - Huntscha 3:0; Valita - Hermann 3:2; Grampp - Stumpf 0:3; Valita - Imhof 1:3; Weiß - Hermann 3:1; L. Landel - Stumpf 3:0.



Bayernliga Nord, Mädchen

TSV Unterlauter -

TTC Mainleus 3:8

Die Mainleuser Mädchen gewannen beide Doppel und auch die ersten Paarungen des vorderen Paarkreuzes.



Nachdem die Gastgeberinnen auf 2:4 verkürzten, stellten Luisa Schönfeld und Lea Landel mit souveränen Auftritten die Weichen auf Auswärtssieg. Luisa Schönfeld gewann alle drei Einzel und Lea Landel punktete zweimal. Den Schlusspunkt setzte Jana Landel gegen Isabell Sommer.



Ergebnisse: Meyer/Sommer - L. Landel/J. Landel 1:3; Lüer/Sorkilic - Schönfeld/Fischer-Weiss 0:3; Meyer - L. Landel 0:3; Lüer - Schönfeld 1:3; Sorkilic - J. Landel 3:1; Sommer - Fischer-Weiss 3:0; Meyer - Schönfeld 1:3; Lüer - L. Landel 1:3; Sorkilic - Fischer-Weiss 3:0; Sommer - J. Landel 1:3; Sorkilic - Schönfeld 0:3.



Oberfrankenliga, Jungen

FC Adler 1919 Weidhausen -

TTC Mainleus 8:4

Beim Tabellenführer aus Weidhausen hielten sich die Jungen des TTC Mainleus achtbar. Nach den ausgeglichenen Doppeln erwiesen sich einmal mehr die Fischer-Brüder Joel und David als die Erfolgsgaranten des Tabellenführers. Beim TTC gewann Nicolai Graß beide Einzel und Jannik Schulz holte den vierten Punkt für die Gäste.



Ergebnisse: J. Fischer/Grönert - Göldner/Kern 1:3; D. Fischer/M. Fischer - Schulz/Graß 3:0; J. Fischer - Göldner 3:0; D. Fischer - Schulz 3:1; Grönert - Graß 1:3; M. Fischer - Kern 3:1; J. Fischer - Schulz 3:0; D. Fischer - Göldner 3:1; Grönert - Kern 3:0; M. Fischer - Graß 0:3; Grönert - Schulz 0:3; J. Fischer - Kern 3:0. schö