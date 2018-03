Mädchen des TTC Mainleus sind Pokalsieger

Nun vertritt das TTC-Trio Luisa Schönfeld, Annika Fischer-Weiß und Lea Landel die oberfränkischen Farben bei der bayerischen Meisterschaft.



Beim Pokalfinale in Neustadt bei Coburg hatten die Mainleuserinnen einen tollen Auftakt. Zwar lag im ersten Tageseinzel Annika Fischer-Weiß gegen Anne Lüer mit 1:2 (7:11, 11:8, 7:11) zurück, doch sie konterte erfolgreich: Mit 12:10 in Satz 4 schaffte sie den Ausgleich und siegte mit einem deutlichen 11:6 im fünften Satz.



Schönfeld siegt problemlos

Kurzen Prozess machte Luisa Schönfeld mit Nadja Sommer bei ihrem 3:0-Erfolg (11:5, 11:8, 11:5).

Lea Landel gewann zwar gegen Julia Wille den ersten Durchgang, doch dann geriet sie beim 1:3 (11:9, 8:11, 10:12, 6:11) auf die Verliererstraße. Nichts anbrennen ließ das Doppel Landel/Schönfeld gegen Lüer/Wille beim 3:0 (11:3, 11:5, 11:9), so dass der Zwei-Punkte-Vorsprung wiederhergestellt war.



Ein Match auf Messers Schneide lieferten sich Schönfeld und Lüer. Als die Mainleuserin nach zwei 8:11-Satzniederlagen mit dem Rücken zur Wand stand, setzte sie zu einer tollen Aufholjagd an und glich mit 11:7 und 11:6 aus. Und die Begegnung blieb spannend. In der Verlängerung des fünften Satzes musste sich Lüer mit 10:12 beugen.



Da Fischer-Weiß gegen Wille trotz Gewinn des ersten Satzes noch 1:3 (11:7, 8:11, 10:12, 7:11) verlor, stand es 3:3. Das letzte Einzel musste entscheiden. Hier dominierte Landel von Anfang an, trumpfte mit 11:5, 11:5 und 11:3 auf und markierte so den Siegpunkt.

Auf Bezirksebene siegte der TSV Unterlauter II, bei den Kreisliga-Mannschaften der TSV Unterlauter IV.