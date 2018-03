Lohengrin Kulmbach hofft auf den Aufstieg

Die Männer von Goldener Anker Kasendorf haben die Bayernliga-Saison als Schlusslicht abgeschlossen. Am letzten Spieltag verkauften sie sich bei der 3:5-Heimniederlage gegen Meister SKK Gut Holz Zeil ab sehr ordentlich.



In der Männer-Landesliga hofft KV Lohengrin Kulmbach trotz der 1:7-Abschlussniederlage gegen Meister SV Herschfeld als Tabellendritter noch auf den Aufstieg.



Bayernliga, Männer

Goldener Anker Kasendorf - GH Zeil 3:5 (3132:3138)



Zu Beginn unterlag I. Zaloudik deutlich. Sein Kasendorfer Teamkollege R. Dvorak erzielte zwar mehr Holz als sein Gegner, doch der Teampunkt ging an die Gäste. Als auch noch K. Vales chancenlos war, führten die Zeiler mit 3:0. Dann starteten die Hausherren eine Aufholjagd und sicherten sich angeführt vom Tagesbesten L. Urban (568 Holz) die nächsten drei Punkte. Im Gesamtkegelergebnis fehlten den Gastgebern jedoch sechs Holz zur Überraschung.

Ergebnisse: I. Zaloudik (461) - M. Werner (501) 0:4, R. Dvorak (533) - O. Faber (514) 1:3, K. Vales (490) - H. Jahn (567) 0:4, D. Balzer (540) - P. Löhr (521) 3:1, L. Urban (568) - C. Kager (502) 4:0, P. Holub (540) - B. Hopp (533) 2:2.



Landesliga Nord, Männer

KV Lohengrin Kulmbach - Herschfeld 1:7 (3097:3188)



Bereits vor Spielbeginn stand fest, dass die Kulmbacher die Saison auf Rang 3 beenden werden. Dementsprechend locker gingen sie das Topspiel an - und verloren prompt mit 1:7. Noch hoffen die Kulmbacher darauf, in der nächsten Saison in der höchsten bayerischen Liga an den Start zu gehen. Entscheidend sind die Aufstiegsspiele zur Bundesliga. Je nach deren Ausgang werden Qualifizierungsspiele für Bayernliga-Meister Gut Holz Zeil notwendig. Sollte Zeil der Sprung in die 2. Liga gelingen, hätte auch Lohengrin den Durchmarsch und damit den größten sportlichen Erfolg in der 122-jährigen Vereinsgeschichte geschafft.

Ergebnisse: M. Meußgeyer (527) - C. Happel (534) 1:3, J. Förtsch (543) - S. Dieterich (571) 2:2, A. Lutz (537) - S. Kugler (510) 3:1, G. Gebhard (512) - D. Dieterich (561) 0,5:3,5, S. Wagner (488) - S. Scheuplein (510) 1:3, P. Foerster (490) - U. Hümpfner (502) 1,5:2,5. mm



Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

SKC Fölschnitz - Marktbreit 4:4 (3106:3147)



Nach perfektem Start kam Fölschnitz gegen Germania Marktbreit zu einem Remis. D. Wilferth (533) holte gegen E.-K. Haaf (530) den Punkt, St.Paulus (515) sicherte sich mit der letzten Kugel den Sieg gegen R. Knieling (514). Mit 2:0 und vier Holz Vorsprung gingen die Gastgeber in die Mittelpaarung. Während A. Haberstumpf (546) sicher gegen Y. Haaf (526) gewann, erwischte O. Riediger (496) einen schwachen Tag und verlor gegen Ch. Rüth (506). Die 14 Holz Vorsprung sollten dann zu wenig für den Heimsieg sein. S.Hohlweg (494) zog gegen den starken M. Lohmüller (556) klar den Kürzeren. B. Kortschack holte zwar gegen E. Knöchel (515) den vierten SKC-Punkt, den Holzrückstand konnte er allerdings nicht gutmachen.

Ergebnisse: D. Wilferth (533) - K.-E. Haaf (530) 3:1, St. Paulus (515) - R. Knieling (514) 2:2, A. Haberstumpf (546) - Y. Haaf (526) 3:1, O. Riediger (496) - Ch. Rüth (506) 2:2, S. Hohlweg (494) - M. Lohmüller (556) 1:3, B. Kortschack (522) - E. Knöchel (515) 2,5:1,5.



Bezirksoberliga, Männer

TSV Breitengüßbach II - G.-C. Kulmbach 4:4 (3217:3196)



In einem spannenden Duell holte Stefan Bänsch den ersten Teampunkt für Gallier-Condor Kulmbach. Ersatzmann Harald Münch musste sich nach einem guten Start geschlagen geben. Im Mittelblock sicherten sich Martin Gurski und Florin Pittroff den Sieg. Im Schlussblock bescherte den gut aufgelegten Gästespielern der Punktgewinn von Hans Dippold das glückliche Unentschieden.

Ergebnisse: B. Schuhmann (529) - H. Münch (467) 3:1, A. Scharting (571) - S. Bänsch (574) 1:3, M. Schneider (524) - M. Gurski (524) 1:3, T. Kaiser (523) - F. Pittroff (567) 1:3, M. Stretz (545) - H. Dippold (550) 2:2, M. Förster (525) - A. Gräf (514) 3:1.



Bezirksliga , Männer

Lohengrin Kulmbach II - Eichenhüll 3:5 (3118:3189)



Trotz einer guten Leistung - Hubert Lauterbach ragte mit 560 heraus - zog Lohengrin deutlich den Kürzeren. So rutschte die Kulmbacher Reserve auf den siebten Rang ab und muss um den Klassenerhalt bangen.

Ergebnisse: H. Gräf (524) - E. Göhl/M. Hübner (520) 3:1, F. Landel (503) - M. Löhrlein (550) 1:3, H. Lauterbach (560) - J. Hübner (523) 3:1, P. Schoberth (491) - J. Kraus (514) 1:3, A. Scheibe (518) - E. Löhrlein (569) 0,5:3,5, H. Schindler (522) - N. Gunzelmann (513) 2:2.