Kupferberg fehlt das Glück

Der FC Kupferberg hat in der Fußball-Kreisliga Bayreuth/Kulmbach die Heimpartie gegen den ASV Nemmersdorf knapp verloren (0:1). Der TSV Stadtsteinach erreichte ein gerechtes 1:1 gegen den TSV Bad Berneck. Der VfB Kulmbach löste die unbequeme Aufgabe bei Sportring Bayreuth souverän und gewann mit 5:1.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

FC Kupferberg -

ASV Nemmersdorf 0:1 (0:1)

Mit den Gästen stellte sich die erwartet spielstarke Mannschaft vor. Der frühe Führungstreffer beruhte allerdings auf einem Missverständnis zwischen Seidl und Torhüter Weber. Danach spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, ohne große Torchancen. Die Gäste ließen Ball und Gegner laufen und warteten auf Fehler der Heimelf, um ihre Konter zu setzen. Kupferberg spielte in der ersten Hälfte zu körperlos, um die Gäste in Verlegenheit zu bringen. Die zweite Hälfte bot ein anderes Bild. Kupferberg war nun präsenter und um den Ausgleich bemüht. Die größte Möglichkeit hatte L. Holhut, als er alleine auf den gegnerischen Keeper zulief (55.). Dessen unplatzierten Schuss entschärfte der Gästetorwart. Danach hatte der Kupferberger Nerad bei zwei Kopfbällen nach Ecken Pech, als diese nur knapp das Tor verfehlten. Bei einem platzierten Distanzschuss desselben Spielers lenkte der Nemmersdorfer Torhüter den Ball gerade noch über die Latte. In der 75. Minute landete ein Kopfball des Kupferbergers Seidl an der Latte. Kupferberg war in der zweiten Hälfte das bessere Team, allerdings fehlte der Heimelf das nötige Quäntchen Glück. Eine Punkteteilung wäre gerechter gewesen.

Schiedsrichter: Nürnberger (Köditz). - Zuschauer: 160. - Tore: 0:1 J. Sommerer (9.)



TSV Stadtsteinach -

TSV Bad Berneck 1:1 (1:0)

In der dritten Minute hatten die "Stanicher" ihrem Torhüter Bauerschmidt zu verdanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten: Er parierte einen Versuch von Linhardt überragend. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Fischer nach einem Freistoß die Möglichkeit per Kopf zur Führung hatte. Er verfehlte jedoch den Ball. Die Gäste erspielten sich gute Gelegenheiten über Fuchs und den agilen Neukam. In der 38. Minute fiel etwas überraschend die Führung durch Lindthaler, der eine zu kurze Abwehr der Bernecker Hintermannschaft aus 16 Metern volley nahm und zum Führungstreffer einschoss. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte die Heimelf eine weitere Möglichkeit durch Maiser.

Nach der Pause hatte Linhardt die größte Chance zum Ausgleich, traf jedoch nur den Pfosten (57.). Göhring hätte durch einen Fouleflmeter ausgleichen können, jagte den Ball jedoch über die Querlatte (76.). Besser machte es drei Minuten später Neukam, der einen von Philp verursachten "Elfer" verwandelte. Die letzten Minuten gehörten den Gästen, die auf den Siegtreffer drängten. Am Ende mussten beide Teams mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Schiedsrichter: Andreas Wagner. - Zuschauer: 150. - Tore: 1:0 Lindthaler (38.), 1:1 Neukam (75.)

Sportring Bayreuth -

VfB Kulmbach 1:5 (0:3)

Der ersatzgeschwächte Sportring konnte sich in den ersten zehn Minuten bei seinem Torwart Kohles bedanken, der eine frühe Führung durch zwei Glanzparaden verhinderte. Nach einem Foulelfmeter spielten die Gäste ihre Cleverness aus und gingen verdient mit 3:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit war die Taktik der Gäste, in den ersten 15 Minuten kein Gegentor zu bekommen und eventuell selbst ein Tor zu schießen - und diese Taktik ging voll auf. Mehr als ein Ehrentreffer war für die Heimmannschaft an diesem Tag aber nicht drin. Der VfB Kulmbach nahm mehr als verdient die drei Punkte mit. Beim Sportring gefiel Torwart Kohles, der Gast überzeugte durch eine gute geschlossene Mannschaftsleistung.

Schiedsrichter: Benedikt Reubel. - Zuschauer: 69. - Tore: 0:1 Kodisch (16./FE), 0:2 Teufel (20.), 0:3 Reuther (40.), 0:4 Ittner (65.), 1:4 Vojciechowski (67.), 1:5 Tasca (87.)