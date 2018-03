Kulmbacherin Charlyn Siemon feiert ihren ersten olympischen Sieg

Beim nationalen Einladungsturnier in Würzburg vertrat die 12 Jahre alte Kunstturnerin Charlyn Siemon die Kulmbacher Farben - und fuhr gegen starke Konkurrenz den ersten Sieg einer Kulmbacher Turnerin in der Kür nach olympischen Anforderungen ein.



Charlyn und ihre Trainerin Conny Pirl fuhren ohne große Erwartungen nach Unterfranken und wollten die Gelegenheit nutzen, neue Übungen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Aber schon am Sprung zeigte sich, dass die Technikumstellung im Anlauf Früchte trug: Charlyn bekam für ihren Schraubensprung die Höchstnote. Im Training am Stufenbarren war die Turnerin noch etwas unsicher, so dass sie im Wettkampf nochmals die Kür des Vorjahres zeigte - und dafür mit der zweithöchsten Wertung belohnt wurde.



Am meisten hatte sich das junge Talent am Schwebebalken vorgenommen und gleich vier neue Sprünge ins Programm aufgenommen. Drei davon gelangen perfekt und keine der Konkurrentinnen kam an Charlyns Wertung heran. Auch am Boden turnte sie gewohnt sicher. Dennoch war die Überraschung bei der Turnerin und ihrer Trainerin groß, als Charlyn als Siegerin verkündet wurde. cp