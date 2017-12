Kulmbacher Vereine wollen bei Hallenturnieren überzeugen

Die Hallen-Meisterschaften des Fußball-Kreises Bamberg/Bayreuth/Kumbach finden in Neudrossenfeld, Bindlach, Stegaurach und Burgebrach statt. Die Finalisten dieser Vorrunden-Turniere qualifizieren sich für das Kreisfinale am 14. Januar in Burgebrach. Der Titelverteidiger DJK Stappenbach und der ausrichtende TSV Windeck Burgebrach sind vorqualifiziert.



Rotmaintal-Cup, 29. Dezember

Unter den insgesamt 46 teilnehmenden Mannschaften sind auch zehn Teams aus dem Kreis Kulmbach am Start. Sieben davon spielen beim "Rotmaintal-Cup" am 29. Dezember in Neudrossenfeld: Landesligist TSV Neudrossenfeld, Bezirksligist VfR Katschenreuth, die Kreisklassisten TSV Thurnau, TDC Lindau, TSV Mainleus und TSV Trebgast sowie der A-Klassist SV Hutschdorf.

Neudrossenfeld und Katschenreuth gehören zu den höchstklassigen Mannschaften des Turniers und dürfen sich so recht gute Chancen ausrechnen.



Bären-Cup, 6. Januar

Die weiteren drei Vereine aus dem Kreis Kulmbach spielen beim Vorrunden-Turnier in Bindlach mit. Der "Bären-Cup" findet am 6. Januar statt. Die Kreisklassisten TSV Harsdorf, SG Rugendorf/Losau und FC Ludwigschorgast treffen dort bereits in der Gruppenphase aufeinander, da sie alle in die Gruppe A gelost wurden. Dort müssen sie mit dem ausrichtenden Kreisligisten TSV Bindlach konkurrieren.



Weitere Turniere

Die Vorrunde in Stegaurach, der "Aurachtal-Cup" wird am 29. Dezember ausgetragen. Das Auftaktspiel beginnt um 17.45 Uhr. Beim Turnier in Burgebrach, dem "Steigerwald-Cup", beginnt die Gruppenphase um 17.45 Uhr.





Gruppen und Spielpläne



"Rotmaintal-Cup" in Neudrossenfeld, 29. Dezember



Gruppe A: TSV Neudrossenfeld, SV Heinersreuth, TSV Thurnau, SV Hutschdorf

Gruppe B: BSC Saas Bayreuth, Sportring Bayreuth, TFC Bayreuth, SC Kreuz Bayreuth

Gruppe C: VfR Katschenreuth, Trimm Dich Club Lindau, TSC Mainleus, TSV Trebgast

Gruppenphase: 17.45 Uhr bis 22 Uhr. - Viertelfinale: 22.05 Uhr bis 23 Uhr. - Halbfinale : 23.10 Uhr bis 23.35 Uhr. - Finale: 23.40 Uhr



"Bären-Cup" in Bindlach, 6. Januar



Gruppe A: TSV Bindlach, TSV Harsdorf, SG Rugendorf/Losau FC Ludwigschorgast

Gruppe B: TSV Kirchenlaubach, SV Seybothenreuth, TSV Fichtelberg, SSV Warmensteinach

Gruppe C: USC Bayreuth, SV Mistelgau, FC Creußen, SV Weidenberg

Gruppenphase: 13 Uhr bis 15.15 Uhr. - Viertelfinale: 17.20 bis 18.15 Uhr. - Halbfinale: 18.25 Uhr bis 18.45 Uhr. - Finale: 18.55 Uhr red