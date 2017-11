Kulmbacher Team holt zwei WM-Titel

Bei der Weltmeisterschaft im Kickboxen des World Fight Sport and Martial Arts Council (WFMC) in Hagen holten vier Kämpfer des Kulmbacher Kampfsport-Teams Gack Medaillen "Ich hätte nicht gedacht, dass wir soweit kommen", sagt Bundestrainer Oliver Gack. Besonders Eva Schmied und Toni Nikolic überzeugten mit Titelgewinnen.



Bei der Weltmeisterschaft waren 18 Nationen vertreten, darunter Frankreich, die Türkei, Griechenland, Russland, Serbien und England. Als erstes Kulmbacher-Teammitglied startete Eva Schmied in der gemischten Jugendklasse "realistische Selbstverteidigung". Mit 9,4 - 9,0 - 9,3 Punkten setzte sie sich im größten Teilnehmerfeld des Wettkampfs durch und holte den ersten Titel der Kulmbacher vor Julian Wagner aus Solingen auf Platz 2 und der drittplatzierten Julia Kosovstschek aus Polen.



In der "Show-Kategorie", bei der die Kämpfer Hebel und Würfe einbauen durften, belegte die Kulmbacherin den dritten Platz.



Dann startete Jürgen Dörfler für Team Gack, in der Kategorie "50 plus". Im Jahr 2015 holte Dörfler den Titel, diesmal unterlag er im Finalkampf dem Wuppertaler Hannes Dünkel. In der "Show-Klasse" belegte er Platz 3.



Toni Nikolic war als Nächster an der Reihe. Nachdem er vor zwei Jahren knapp Zweiter wurde, bereitete er sich dieses Jahr besonders intensiv vor. Das zahlte sich aus: Mit den Wertungen 9,8 - 9,8 - 9,7 setzte er sich weit von seiner Konkurrenz ab und holte den Weltmeistertitel. In der "Show-Kategorie" holte er Platz 2.



Als letztes ging die elf Jahre alte Kämpferin Lisa Dietrich an den Start, in der Kategorie "Kickboxen-Leichtkontakt" der 13- bis 14-Jährigen unter 50 Kilogramm. Mit konstanter Leistung schaffte sie es ins Finale. Hier teilte sie hart Kopftreffer mit den Fäusten aus. Ihre Gegnerin Jasmin Augsten aus Rheinbach revanchierte sich mit starken Fußtritten zum Körper. Der Kampf wurde mehrmals wegen harter Schläge unterbrochen und beide wurden ermahnt, Leichtkontakt zu kämpfen.



Nach der Wertung der Seitenkampfrichter stand es unentschieden. Gack hoffte auf eine Verlängerung, jedoch entschied der Hauptkampfrichter gegen die Kulmbacherin. Dennoch ist Gack zufrieden: "Was will ich sagen? Ein Spitzenergebnis und Spitzenschüler." og