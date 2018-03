Kulmbacher Kreisliga-Kellerkinder mit neuem Kader

Der Winter hat die Region Kulmbach/Bayreuth weiter fest im Griff, dennoch soll am Wochenende die Fußball-Kreisliga II in ihre Restsaison starten. Dabei kämpfen am Sonntag der TSV Stadtsteinach (14 Uhr, beim TSV Bad Berneck) und der 1. FC Kupferberg (15 Uhr, beim ASV Nemmersdorf) um den Klassenerhalt. Die für Sonntag angesetzte Partie des ebenfalls gefährdeten VfB Kulmbach gegen den Sportring Bayreuth wurde abgesagt.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

TSV Bad Berneck -

TSV Stadtsteinach

Im Kader des Vorletzten aus Stadtsteinach hat sich in der Winterpause einiges verändert. Mit Alexander Schuberth, Steffen Klaus, Benedikt Maiser (alle zum FC Kupferberg), Pascal Zeiß (SpVgg Lettenreuth) und Ferhat Celikten (Vatanspor Kulmbach) haben fünf Spieler den Verein verlassen. Dafür wechselten Ferit Bicak (FC Wallenfels) und die tschechischen Akteure Josef und Jan Vican sowie Denis Frana zum TSV. Zudem soll der Klassenerhalt mit dem neuen Trainer Thomas Wind gelingen.



Allerdings lief die Wintervorbereitung nicht ganz nach Plan. "Es fing mit einem Trainingslager, bei dem viele Spieler dabei waren, gut an", sagt Wind. "Doch in den letzten zwei Wochen erwischte meine Mannschaft eine heftige Grippewelle." So mussten vergangenes Wochenende sogar zwei geplante Testspiele abgesagt werden."Obwohl wir kaum Vorbereitungsspiele hatten, habe ich die Spieler ganz gut kennengelernt - und es hat sich ein System herauskristallisiert", sagt Wind. Das Hauptaugenmerk liege auf einer verstärkten Verteidigung und einem schnellen Umschaltspiel. Fehlen wird in der Partie am Sonntag der verletzte Johannes Philp.



TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt, Engelbrecht - Jan Vican, Josef Vican, Heiß, Bisani, Fischer, Wohlharn, Dietrich, Lindner, Rucker, Maisner, Frana, Seiferth, Hörteis, Schürz



ASV Nemmersdorf -

1. FC Kupferberg

Der FC Kupferberg (14. Rang) geht mit verändertem Personal in die Restsaison der Kreisliga: Jaroslav Nerad (Kickers Selb) und Marcel Blüchel (SG Rugendorf/Losau) haben den Verein verlassen. Vom TSV Stadtsteinach schlossen sich Alexander Schuberth, Steffen Klaus und Benedikt Maiser dem FCK an. Zudem kehrt Sebastian Holhut vom FC Ludwigschorgast zurück. "Wir sind nun in der Breite besser aufgestellt", sagt FCK-Trainer Alexander Weber. Dagegen sei die Wintervorbereitung wegen eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten durchwachsen verlaufen.

Und jetzt kommt es zum Duell mit dem drittplatzierten ASV Nemmersdorf. Die Nemmersdorfer sind für Weber ein Topteam: "Sie spielen sehr geordnet und lassen relativ wenig zu. Aber unser Ziel ist wie immer ein Sieg." Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen.



FC Kupferberg: Susko - Hain, F. Holhut,, Seidl, Witzgall, Benda, Heisinger, L. Holhut, Klaus, B. Maiser, Mösch, Müller, Zipfel, S. Holhut, Schanz, A. Schuberth