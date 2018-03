Kreisligist TSV Stadtsteinach steht mit dem Rücken zur Wand

Der VfB Kulmbach, der FC Kupferberg und der TSV Stadtsteinach haben am Doppelspieltag am Osterwochenende das gleiche Ziel: Sie wollen möglichst viele Zähler im Kampf gegen den Abstieg aus der Kreisliga II Bayreuth/Kulmbach sammeln. Gerade der TSV muss dringend punkten, trifft aber auf zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte.



TSV Stadtsteinach

Der TSV steht mit dem Rücken zur Wand. Vergangene Woche verloren die "Stanicher" mit 2:3 beim TSV Bindlach und haben als Vorletzter nun fünf Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze. "Leider haben wir in der ausgeglichenen Partie gegen Bindlach einen Fehler zu viel in der Abwehr gemacht hat", sagt Stadtsteinachs Trainer Thomas Wind.



Am Osterwochenende warten auf sein Team schwere Aufgaben. Am Samstag (15 Uhr) gastiert es beim SC Hummeltal (5. Platz). Wind richtet den Fokus auf die Defensive: "Wir müssen hinten gut stehen und bei Standardsituation aufpassen, weil der SC große Spieler hat." Wichtig sei "ein gutes Umschaltspiel", dann sei in Hummeltal "immer etwas möglich". Am Montag (15 Uhr) haben die "Stanicher" den FC Creußen (6.) zu Gast. "Wir haben nichts mehr zu verlieren und wollen drei Punkte holen", sagt Wind. Mit vier Punkten aus den beiden Partien wäre er zufrieden.



TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt, Engelbrecht - Jan Vican, Josef Vican, Heiß, Bisani, Fischer, Wohlharn, Dietrich, Lindner, Rucker, Meißner, Frana, Seiferth, Hörteis, Schürz, Bicak.

Es fehlt: Philp (verletzt).



VfB Kulmbach

Einen wichtigen Sieg feierte der abstiegsbedrohte VfB vergangenes Wochenende. Mit 6:0 fertigten die Metzdorfer das punktlose Schlusslicht SG Gesees/Mistelbach ab. VfB-Trainer Ralf Carl lobt die Leistung seiner Mannschaft: "In den ersten 35 Minuten hat alles gepasst. Nach schön herausgespielten Toren haben wir 5:0 geführt und verdient drei Punkte geholt."



Nun will der VfB mit zwei Heimsiegen am Osterwochenende nachlegen. Doch gerade am Samstag (16 Uhr ) wird das gegen den zweitplatzierten TSV Bad Berneck (2.) schwer. "Wir haben keine Angst vor Bad Berneck. Im Hinspiel haben wir nur unglücklich mit 0:1 den Kürzeren gezogen", sagt Carl. "Hätte Tobias Sesselmann den Platzverweis nicht bekommen, hätten wir diese Partie auf jeden Fall nicht verloren." So geht der Trainer optimistisch in das Duell gegen den Titelkandidaten, Carl ist "fest davon überzeugt, dass wir Bad Berneck Paroli bieten und nicht verlieren werden."



Am Montag geht es gegen den direkten Konkurrenten TSV Bindlach (12.), der zwei Punkte mehr als der VfB gesammelt hat. "Gegen die Mannschaften aus dem hinteren Teil der Tabelle wollen wir unbedingt gewinnen. In Kulmbach Punkte zu holen, wird für jeden Gegner der Liga schwer", sagt Carl.

VfB Kulmbach: Flieger, Dresel - Maier, Aregai, Letonja, Müller, Kodisch, Reuther, Habtom, Berce, Kratzl, Höfner, Wachter, Potzel, Braunersreuther

Es fehlen: Tasca (Auslandssemester), Weißfloch (Aufbautraining).



FC Kupferberg

Der FC Kupferberg (14.) ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut aus der Winterpause gekommen. Zuletzt knüpfte er dem favorisierten TSV Bad Berneck (2.) beim 1:1 einen Punkt ab. Für FC-Trainer Alexander Weber ein "mehr als gerechtes Unentschieden". "Obwohl wir einen Spieler weniger hatten, waren wir im zweiten Durchgang die bestimmende Mannschaft. In der ersten Hälfte hatte der TSV ein Chancenplus, doch auch wir hatten Torchancen."



Am Samstag (13.30 Uhr) ist ein Sieg für die Kupferberger Pflicht. Sie treten bei Schlusslicht SG Gesees/Mistelbach II an. "Wir wollen ihnen nicht die Möglichkeit geben, einen Punkt zu holen, sondern direkt auf Sieg spielen", sagt Weber.



Am Montag (15 Uhr) spielt Kupferberg beim Sportring Bayreuth (9.). "Der Aufsteiger ist aktuell nicht so gut drauf wie zu Beginn der Serie. Mit einem Auswärtssieg wollen wir den Sportring noch einmal in den Abstiegskampf befördern", sagt Weber. Bei diesem Vorhaben muss er auf das Duo Lars Weidemann und Sebastian Holhut verzichten. Zudem steht hinter dem Einsatz des erkälteten Benedikt Maiser noch ein Fragezeichen.

FC Kupferberg: Susko - F. Holhut, Seidl, Witzgall, Benda, Heisinger, L. Holhut, Klaus, B. Maiser (?), Mösch, Müller, Zipfel, Schanz, A. Schuberth, Hain.

Es fehlen: Weidemann (beruflich verhindert), S. Holhut (Urlaub).