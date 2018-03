Kreisliga: Ersatzgeschwächter VfB Kulmbach bleibt favorisiert

Die Chancen auf einen Auswärtssieg stehen gut, denn Gegner ist das punktlose Schlusslicht SG Gesees/Mistelbach II.



Auch der TSV Stadtsteinach (15.) wartet noch auf seinen ersten Punktspieleinsatz in diesem Jahr. Mit einem Sieg am Sonntag (15.15 Uhr) beim TSV Bindlach (13.) kann er seine Ausgangslage im engen Abstiegskampf verbessern.



Dieses Ziel hat auch der FC Kupferberg (12.). Doch im Heimspiel gegen Titelkandidat TSV Bad Berneck (2.) nimmt er am Sonntag (14 Uhr, Hartplatz Untersteinach) nur die Außenseiterrolle ein.



Kreisliga, Bayreuth/Kulmbach

TSV Bindlach - TSV Stadtsteinach



Mit einem Sieg sind die "Stanicher" nur noch einen Punkt hinter Bindlach - und der Vorletzte hat zwei Partien weniger absolviert. Bindlach verlor seinen ersten Einsatz im Jahr 2018 gegen den TSV Bad Berneck mit 1:3. Dagegen hofft der neue "Stanicher" Trainer Thomas Wind auf den ersten Einsatz: "Es wird Zeit, dass der Ball endlich einmal wieder in einem Pflichtspiel rollt." Von seinem Team fordert der 53-Jährige, "alles in die Waagschale zu werfen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen". Schließlich soll sich der Abstand zu den Gastgebern nicht vergrößern. Personell sieht es bei Stadtsteinach sehr gut aus: Nur Johannes Philp fällt verletzt aus.



TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt, Engelbrecht - Ja. Vican, Jo. Vican, Heiß, Bisani, Fischer, Wohlharn, Dietrich, Lindner, Rucker, Maisner, Frana, Seiferth, Hörteis, Schürz, Bicak

Es fehlt: Philp



SG Gesees/Mistelbach II -VfB Kulmbach



Das Ziel der Kulmbacher ist eindeutig: "Wir wollen unbedingt drei Punkte mitnehmen", sagt Trainer Ralf Carl. Wichtig sei, dass seine Mannschaft die SG, die ohne Druck auflaufe, nicht unterschätzt. Unter Druck steht dagegen der VfB im Abstiegskampf. Zwei Punkte ist er von Platz 12 entfernt, der den sicheren Klassenerhalt bedeutet.



In der Vorwoche musste der Tabellenletzte die Partie gegen den TSV St. Johannis Bayreuth aus Personalmangel absagen. Carl hofft allerdings nicht auf eine erneute Absage: "Meine Jungs sind langsam von der Vorbereitung genervt und heiß auf die restliche Saison." Fehlen werden dem VfB vier Akteure. Amadeo Tasca (Auslandssemester) und Johannes Weißfloch (verletzt) fallen länger aus. Mario Braunersreuther (beruflich verhindert) und Johannes Potzel (privat verhindert) stehen nur am Sonntag nicht im Kader.



VfB Kulmbach: Flieger, Dresel - Maier, Aregai, Letonja, Müller, Kodisch, Reuther, Lauterbach, Habtom, Berce, Kratzl, Höfner, Wachter

Es fehlen: Tasca, Weißfloch, Braunersreuther, Potzel



FC Kupferberg - TSV Bad Berneck



Während der TSV um die Meisterschaft kämpft, geht es für Kupferberg um den Klassenerhalt. Sowohl die Bernecker (in Bindlach) als auch der FCK (gegen Hummeltal) gewannen ihre bisher einzige Partie im neuen Jahr mit 3:1. Trainer bei den Bad Berneckern ist Michael Lerner, der bis 2016 die Geschicke der Kupferberger als Coach leitete. Im Hinspiel siegte Berneck durch einen späten Treffer mit 1:0. "Die Hinspielniederlage war sehr ärgerlich. Uns wurde ein regulärer Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht gegeben", sagt FCK-Trainer Alexander Weber. "Kurz vor Schluss haben wir dann sehr gute Torchancen nicht verwertet." Nun wollen sich die Kupferberger revanchieren. "Unser Ziel am Sonntag wird die maximale Punkteausbeute sein."



FC Kupferberg: Susko - F. Holhut, Seidl, Witzgall, Benda, Heisinger, L. Holhut, Klaus, B. Maiser, Mösch, Müller, Zipfel, S. Holhut, A. Schuberth, Hain, Weidemann

Es fehlt: Schanz (Erkältung) nd