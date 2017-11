Kreisliga: Eichhorn wirft beim VfB hin - Kupferberg scheitert knapp gegen St. Johannis

Nach der überraschend deutlichen 1:5-Niederlage bei BSC Saas Bayreuth II hat Klaus Eichhorn sein Traineramt beim VfB Kulmbach niedergelegt. Der Bezirksliga-Absteiger befindet sich nach sechs sieglosen Spielen in Folge auf einem Abstiegsrelegationsplatz in der Fußball-Kreisliga Bayreuth/Kulmbach.



Schon vor der Saison hatte Eichhorn an einen Rücktritt gedacht. "Ich habe schon nach dem Abstieg überlegt, eine Pause einzulegen oder aufzuhören", sagt Eichhorn. "Ich habe unserem damaligen Vorstandsmitglied Tommi Frank zuliebe für eine weitere Saison zugesagt. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen." Eichhorn spielte von 2013 bis 2015 beim VfB Kulmbach und übernahm in der Vorsaison das Traineramt.

Der FC Kupferberg unterlag nach einem spannenden Schlagabtausch den Gästen vom TSV St. Johannis mit 2:3. Der TSV Stadtsteinach schaffte es trotz deutlicher Überlegenheit und Chancenplus nicht, einen Treffer gegen den ASV Nemmersdorf zu landen und verlor mit 0:2.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

BSC Saas Bayreuth II -

VfB Kulmbach 5:1 (1:0)

Beide Teams steuerten ihre Angriffe meist über das Mittelfeld. Zu Chancen kam es erst kurz vor der Pause. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste schaltete die Heimelf clever um und Fischer brachte die Saaser in Führung. In der zweiten Hälfte nutzte Behmer den Abpraller nach einem Distanzschuss zum 2:0. Die Saaser blieben auch danach aggressiv. Nach einer starken Einzelleistung erzielte Franz in der 60. Minute das entscheidende 3:0. Mit einem Doppelschlag erhöhten die Saaser Fischer (71.) und Guthmann (73.) auf 5:0. Kurz vor Schluss erzielte Sesselmann noch den Ehrentreffer. red

Schiedsrichter: Hannweber (Gestungshausen). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Fischer (41.), 2:0 Behmer (48.), 3:0 Franz (59.), 4:0 Fischer (71.), 5:0 Guthmann (73.), 5:1 Sesselmann (90.)



FC Kupferberg -

TSV St. Johannis 2:3 (1:1)

Kupferberg begann mit einem starken Angriff, der direkt die Führung brachte. Die hielt aber nur fünf Minuten: Strohfuß nutzte einen Patzer in der Kupferberger Abwehr zum Ausgleich. In der Folge bestimmten die Gäste das Spiel. Dass es bis zur Halbzeit beim 1:1 blieb, verdankt der FC seinem Torwart Suko.

In der zweiten Hälfte drängten die Kanzer nach vorne, aber die FC-Abwehr hielt stand - bis die Gäste sie mit einem schnellen Konter überlisteten und erneut in Führung gingen. Kurz darauf legte Holhut einen 40-Meter-Sprint hin, umspielte Gästetorwart Kellner und erzielte den 2:2-Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz: Mit einem Schuss aus der Drehung gelang Fleissner der Siegtreffer - allerdings aus klarer Abseitsposition.

Schiedsrichter: Seifert (Pfaffendorf). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Benda (1.), 1:1 Strohfuß (6.), 1:2 Keil (67.), 2:2 Holhut (72.), 2:3 Fleissner (77.) pk



TSV Stadtsteinach -

ASV Nemmersdorf 0:2 (0:0)

Nach fünf Minuten krachte ein Gästeschuss ans Lattenkreuz. Dann bestimmte der TSV Stadtsteinach das Spielgeschehen, verwertete aber keine der vielen Chancen. Nach einer Ecke in der 54. Minute brachte Maisel die Gäste überraschend in Führung. Die Heimelf blieb weiter bestimmend, doch statt dem TSV traf Maisel für den ASV Nemmersdorf nach einem Konter zum 0:2-Endstand. mf

Schiedsrichter: Jahn (Holenrunn). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1, 0:2 Maisel (54., 74.)