Kreisklasse 4: Schlusslicht stürzt Spitzenreiter

Der TSV Trebgast hat die große Überraschung geschafft und Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft: Das Schlusslicht gewann bei Tabellenführer TSV 08 Kulmbach mit 1:2.



Den Kulmbacher Patzer nutzte der FC Neuenmarkt. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen TSV Thurnau übernahm er die Spitzenposition in der Kreisklasse 4 Kulmbach.



Zudem schob sich der FC Lufwigschorgast (3.) mit einem 2:0 gegen den SV Motschenbach näher an den TSV 08 heran. Nach der 1:2-Niederlage gegen den VfR Katschenreuth II rutschte der SV Peesten auf den letzten Tabellenplatz ab.



Kreisklasse 4 Kulmbach

TSV 08 Kulmbach - TSV Trebgast 1:2



Auf dem ungeliebten Hartplatz ließen die Hausherren ihren Gegenspielern zu viel Platz. So auch beim 0:1 (6.): Tobias Sesselmann nutzte seinen Freiraum und schoss den Ball mit Übersicht ins lange Eck des TSV-Tores. Nur vier Minuten später eine ähnliche Situation, diesmal traf Dominik Weichart. Sogar das 0:3 war möglich: Nach einem Pressschlag trudelte der Ball knapp am Kulmbacher Tor vorbei. Gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste, die sich immer mehr zurückzogen, taten sich die Kulmbacher sehr schwer, Chancen zu erarbeiten. Doch als Fabian Früh (58.) auf 1:2 verkürzte, kam Hoffnung auf. Doch mit etwas Glück und einer konzentrierten Abwehrleistung verteidigten der TSV Trebgast den Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Bloß (Zell). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 Sesselmann (6.), 0:2 Weichart (10.), 1:2 Früh (58.).

kva

SSV Peesten - VfR Katschenreuth II 1:2



Kurzfristig wurde das Spiel einvernehmlich nach Katschenreuth verlegt. Peesten ging nach einem Abwehrfehler des VfR durch Tobias Geppert in Führung, doch nur kurz darauf verwertete Marcel Dippold ein Leppert-Zuspiel zum 1:1. Im zweiten Durchgang erarbeiteten sich beide Teams Chancen, doch nur die VfR-Reserve jubelte ein weiteres Mal. Julian Angermann traf per Freistoß zum Sieg. Der Ball war kurz vor dem Torwart aufgesetzt und somit unhaltbar. Der Torschütze sah kurz darauf die Ampelkarte, doch am Sieg änderte das nichts mehr. Thomas Schneider vergab in der Schlussphase bei einem Schuss an die Querlatte das 1:3.

Schiedsrichter: Mamedow (Breitengüßbach). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Geppert (25.), 1:1 Dippold (29.), 1:2 Angermann (72.). ang



SG Rugendorf/Losau - TSV Harsdorf 2:0



Das Spiel begann sehr zerfahren. Die Gäste agierten überwiegend mit langen Bällen und waren bei Eckbällen gefährlich. Die SG kam vor allem bei Kontern zum Abschluss. Die beste Torchance der ersten Hälfte vergab Christian Erdmann (SG). Die Gastgeber kamen mit Schwung aus der Halbzeitpause und gingen in Führung: Erdmann traf nach schöner Nützel-Vorlage mit einem Volleyschuss in den Winkel. Nun verlagerte sich die SG auf Konter. Für die Gäste ergaben sich dennoch keine klaren Chancen. Kurz vor dem Abpfiff veredelte Dominnik Bär einen Konter sehenswert zum 2:0.

Schiedsrichter: Tragelehn (SV Rothenkirchen). - Zuschauer: 90. - Tore: 1:0 Erdmann (51.), 2:0 Bär (89.). sg



FC Neuenmarkt - TSV Thurnau 2:0



Die Gäste beschäftigten den FC im Mittelfeld und versuchten den Spielaufbau zu unterbinden. Das gelang nur bedingt, denn Christopher Biener hätte die Führung für den FC erzielen müssen, fand aber im TSV-Torwart seinen Meister. Doch wenig später setzte Fabian Bauerschmidt den Ball zum 1:0 ins Netz.



Nach der Halbzeitpause agierten die Hausherren zunächst zu hektisch, doch die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen. Nach 60 Minuten trat der FC wieder dominant auf, ließ jedoch eine Doppelchance liegen: Andreas Fischer scheiterte zunächst am Pfosten, den Abpraller vergab Bauerschmidt.



Kurz darauf brachte die Gästeabwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Patrick Witzgall erzielte aus 16 Metern das überfällige 2:0. Die Gäste bemühten sich in der Folge vergeblich um den Anschlusstreffer.

Schiedsrichter: Schrenker (Hollfeld). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Bauerschmidt (29.), 2:0 Witzgall (62.)



TDC Lindau - ASV Marktschorgast 0:0



In einem ausgeglichenen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten verhinderten die beiden hervorragenden Schlussmänner Andreas Weith (TDC) und Michael Walter (ASV) in mehreren Situationen einen Gegentreffer. Die klarste Chance hatten kurz vor dem Ende die Gäste vom Steinhügel, als Dames freistehend und aus kurzer Distanz am Trimmer Schlussmann scheiterte. Durch den Punktgewinn verbessert sich Marktschorgast um einen Platz auf Rang zehn.

Schiedsrichter: Rödel (ATS Hof/West). - Zuschauer: 100.



TSV Neudrossenfeld III - TSC Mainleus 0:1



Im Mittelfeldduell entschied ein Treffer in der Schlussphase die Partie: Mit seinem vierten Saisontor sicherte der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Daniel Schefel in der 77. Minute den Mainleuser Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Fleischmann (TSV Mönchröden). - Zuschauer: 50. - Tor: 0:1 Scheffel (77.).



FC Ludwigschorgast - SV Motschenbach 2:0



Der FC übernahm mit diesem Sieg Platz 3, die Motschenbacher bleiben Achter. Die Hausherren stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg: Domingo Sader verwandelte einen Elfmeter zum 1:0, Patrick Walther erhöhte auf 2:0.

Schiedsrichter: Renner (Eintracht Münchberg). - Zuschauer: 150. - Tore: 1:0 Sader (23. - Elfmeter), 2:0 Walther (39.).