Keisklassen-Primus TSV 08 Kulmbach setzt sich in zerfahrenem Spiel durch

Zum Auftakt in die Restsaison traf Kreisklassen-Spitzenreiter TSV 08 Kulmbach auf den abstiegsgefährdeten TSV Harsdorf. Nach druckvollem Start entwickelte sich das Spiel zunehmend zerfahren, der Primus siegte 2:0.



Ein kampfbetontes, torreiches Spiel entwickelte sich zwischen dem TSV Neudrossenfeld III (6. Platz) und dem Schlusslicht TSV Trebgast, das die Neudrossenfelder Dritte deutlich mit 5:1 gewann.



Kreisklasse Bayreuth/Kulmbach

TSV 08 Kulmbach -

TSV Harsdorf 2:0 (1:0)

Der Tabellenführer 08 Kulmbach begann gewohnt druckvoll. Nach drei Spielminuten fiel so auch schon das 1:0. Weiß verwandelte einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert. In dieser Phase hatte der Gastgeber einige Möglichkeiten, die Führung zu erhöhen, bis sich die Gäste nach rund 20 Spielminuten langsam befreiten. Im Strafraum fiel den Harsdorfern dann aber nicht viel ein - den 08ern allerdings auch nicht mehr. Die beste Möglichkeit hatte noch Ohnemüller, als er allein vor dem Gästetorwart Feulner auftauchte, dann aber mit links verzog.



Auch nach der Pause änderte sich an der zerfahrenen Spielweise wenig. Die große Chance zum zweiten Treffer bot sich den Gastgebern in der 53. Minute, als Früh und Larkow nur noch Feulner hätten überwinden müssen. Der warf sich ihnen in höchster Not entgegen - und verhinderte damit zunächst den zweiten Gegentreffer. Der fiel dann in der 58. Minute, als Köstner nach einem Standard sicher einköpfte. In der Schlussphase erspielte sich die Gastmannschaft ihre einzige Torchance - die sie jedoch klar vergab. kva



Schiedsrichter: Böhnlein (Merkendorf). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Weiß (3.), 2:0 Kästner (63.)



TSV Neudrossenfeld III -

TSV Trebgast 5:1 (3:0)

Die Heimmannschaft dominierte die Trebgaster Gäste von Beginn an mit starker Vorwärtsbewegung aus einer kompakten Defensive. So traf Stephan Genk nach Vorarbeit von Florian Kohler bereits nach fünf Minuten zum 1:0. Viele weitere Chancen ließ der TSV ungenutzt, bis Marcele Peltrie in der 31. Minute zur 2:0-Führung einnetzte. Peltrie war es auch, der den Aufbau der Trebgaster wenig später an der Mittellinie unterbrach. Den freien Ball schnappte sich Lukas Waldmann und passte klug auf den mitgelaufenen Franz Macht, der nur noch zum 3:0 einschieben musste. Waldmann hätte kurz vor dem Wechsel beinahe noch weiter erhöht, setzte das Spielgerät aber wenige Zentimeter neben die linke obere Ecke. Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Gäste stark auf, und nach einer knapp verpassten Kopfballchance nach schöner Flanke von Knapp klappte es dann bei Dominik Weichart zum 1:3-Anschlusstreffer für die Trebgaster. Danach nahm aber die Neudrossenfelder Dritte wieder das Spiel in die Hand und Macht und Knoll erhöhten auf 5:1 (64.). Bei diesem deutlichen Spielstand bemühte sich keines der beiden Teams mehr, entsprechend entstanden kaum noch Chancen. red



Schiedsrichter: Bauerfeind (Kronach). - Zuschauer: 75. - Tore: 1:0 Genk (5.), 2:0 Peltrie (31.), 3:0 F. Macht (39.), 3:1 Weichart (54.), 4:1 F. Macht (60.), 5:1 Knoll (64.)



SG Rugendorf/Losau -

TSV Thurnau 1:0 (1:0)

Die SG erwischte den besseren Start und Nützel kam früh zu zwei guten Kopfballaktionen, scheiterte jedoch knapp. Thurnau setzte auf einzelne Nadelstiche durch Schüsse aus der zweiten Reihe, die aber über das Tor gingen oder durch SG-Torwart Weinmann entschärft wurden. Mitte der ersten Hälfte übernahmen die Gäste zunehmend die Initiative und kamen zu mehreren Chancen, die jedoch erfolglos blieben. Die SG versuchte es mit Kontern, und wieder wäre Nützel beinahe erfolgreich gewesen, scheiterte jedoch zunächst am Thurnauer Schlussmann Sajaja. Kurz vor der Pause klappte es dann aber doch noch, und Nützel schob überlegt zum 1:0 ein.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel rauer und der Platz immer schwerer zu bespielen. Aber es wurde auch spannender: Die Gäste drückten auf den Ausgleich und die Einheimischen konterten gefährlich. Vor allem in der Schlussphase kam Thurnau zu vielen sehr guten Möglichkeiten. Die Heimelf überstand diese Druckphase aber mit etwas Glück und konnte schließlich einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf einfahren. hu



Schiedsrichter: Jahreis (Marktgraitz). - Zuschauer: 105. - Tore: 1:0 Nützel (44.)



FC Neuenmarkt -

SV Motschenbach 2:0 (0:0)

Nachdem sich beide Mannschaften in der Anfangsphase abtasteten, übernahmen die Neuenmarkter das Kommando und drückten die Gäste in deren Hälfte. Klare Chancen konnte sich der FC jedoch vorerst nicht erarbeiten. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Ciznar, er verzog aber aus zwölf Metern Entfernung. Sonst sorgten nur Standards für Gefahr.



Nach dem Wechsel drängte der FC weiter auf den Führungstreffer - und hatte schließlich auch Erfolg: Täffner setzte sich auf rechts durch und passte auf Ciznar, der unhaltbar ins lange Eck zum 1:0 verwandelte. Witzgall nutzte nur wenig später eine Unsicherheit der Motschenbacher Abwehr und traf zum 2:0. Die Gäste kämpften bis zum Schluss, brachten den FC aber nie in Bedrängnis. Der eingewechselte Werner hätte die FC-Führung mit zwei guten Chancen in noch ausbauen können. fw



Schiedsrichter: Viehrig (Naila). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Ciznar (60.), 2:0 Witzgall (68.)