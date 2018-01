Katschenreuther mit Chancen auf Topplatz

In der Burgebracher Windeckhalle findet am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr die Endrunde zur Hallenmeisterschaft des Fußball-Spielkreises 1 Bamberg/Bayreuth-Kulmbach statt. Nach vier Vorrundenturnieren haben sich zehn Teams qualifiziert. An Geld- und Sachspenden werden 4000 Euro ausgeschüttet.



In zwei Gruppen werden zunächst die Halbfinalisten gesucht. Als Favorit in Gruppe A wird der USC Bayreuth aus der Kreisliga gehandelt. Das Universitätsteam hat einige Futsal-Spezialisten in seinen Reihen, die schon einmal den Hallencup gewannen. Als Titelverteidiger geht die DJK Stappenbach ebenso aussichtsreich ins Rennen wie Lokalrivale TSV Burgebrach. Um 12 Uhr steigt das Gemeindederby zwischen den beiden Mannschaften. Überzeugend agierte in der Vorrunde auch der Aurachtalcup-Gewinner FC Oberhaid. Der Bezirksligist peilt den Turniersieg an. Die großen Zeiten des ehemaligen Bayernligisten TSV Trebgast sind lange vorbei. Der Kreisklassen-Vertreter geht als Außenseiter an den Start.



In der Gruppe B führt wohl kein Weg am Landesligisten SV Memmelsdorf vorbei. Der TSC Bamberg will als klassenniedrigster Verein (A-Klasse) überraschen. Ein großes Plus wird für die Bamberger Türken die lautstarke Unterstützung ihrer Fans sein. Mit dem VfR Katschenreuth, dem SV Bavaria Waischenfeld und dem SV Weidenberg komplettieren drei Vereine aus dem Teilkreis Bayreuth-Kulmbach das Feld. Nach den Eindrücken in der Vorrunde scheint für jede dieser Mannschaften die Halbfinalteilnahme möglich.



Die Halbfinals beginnen um 16.05 und 16.20 Uhr. Die Partie um den dritten Platz ist für 16.40 Uhr vorgesehen. Das Finale steigt um 17 Uhr, danach folgt die Siegerehrung.

Neben den beiden Finalisten qualifiziert sich auch der Turnierdritte für die Bezirksmeisterschaft, die eine Woche später in Kronach ausgetragen wird.



Gruppe A: FC Oberhaid, TSV Burgebrach, TSV Trebgast, DJK Stappenbach, Universitäts-Club Bayreuth



Gruppe B: SV Memmelsdorf, SV Bavaria Waischenfeld, VfR Katschenreuth, TSC Bamberg, SV Weidenberg