Kassel Huskies zu kaltschnäuzig - Tigers hoffen auf Sieg in Bad Nauheim

Nach schweren Wochen mit Minimalbesetzung hatte der Bayreuther Trainer Sergej Wassmiller diesmal wieder einen breiteren Kader zu Verfügung und bot den neuen Letten Raitums auch als Starting-Goalie auf. Da auch Kassels Trainer Rossi auf alle Spieler zurückgreifen konnte, entwickelte sich von Beginn an ein flottes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Im Ausnutzen dieser Möglichkeiten präsentierten sich die Huskies aber deutlich abgezockter.



DEL 2

Bayreuth Tigers -

Kassel Huskies 3:6

Bayreuths Kolozvary kombinierte sich zusammen mit Neuzugang Gams durch die gegnerischen Reihen, Bartosch markierte mit feiner Bewegung die Führung (10.). Allerdings hatten die favorisierten Nordhessen nach nicht einmal einer Minute auch schon die schnelle Antwort durch einen fulminanten Schuss von Carciola zum Ausgleich parat.



In doppelter Überzahl starteten die Oberfranken ein Offensiv-Feuerwerk. Nachdem Potac am Innenpfosten scheiterte, nahm Geigenmüller per Onetimer Maß und hämmerte die Hartgummischeibe in den Winkel (13.). Wieder vergingen keine zwei Minuten, bis der Spielstand auf 2:2 korrigiert wurde. Maginot nutzte seinen Freiraum und ließ Raitums keine Chance. Dann folgte der Knackpunkt: Ein Missverständnis im Zusammenspiel der Tigers in der Mittelzone nutzte Koziol, steuerte alleine aufs Tor zu und verwandelte trocken (18.).



Mit einem 2:3-Rückstand ging Bayreuth ins zweite Drittel, in dem der Spielfluss etwas nachließ. Merl baute die Führung der Gäste aus (29.), mit einem perfekt über Pimm ausgespielten Powerplay erhöhte Gastspieler Kuchejda weiter auf 5:2 (31.). In dieser Phase spielte Kassel seine Klasse aus und dominierte die Partie. Little traf für die Tigers nur den Pfosten (38.) und so musste Bayreuth mit einem Drei-Tore-Rückstand in die zweite Drittelpause.



Durch den Treffer von Müller zum 3:5 kam wieder Spannung auf (54.). Die Tigers versuchten alles und nahmen in der Schlussphase den Torhüter vom Eis, der ersehnte Anschlusstreffer blieb aber aus. Stattdessen traf Meilleur zum 6:3-Endstand ins leere Tor (59.).



Höhere Effizienz im Abschluss, bessere Zweikampfquote in den wichtigen Duellen und die insgesamt elegantere Spielweise gaben den Ausschlag, Kassel nahm die drei Zähler verdient mit nach Hause.

Zuschauer: 1702 - Strafminuten: Bayreuth 8, Kassel 4 - Tore: 1:0 Bartosch (10.), 1:1 Carciola (11.), 2:1 Geigenmüller (13.), 2:2 Maginot (15.), 2:3 Koziol (18.), 2:4 Merl (29.), 2:5 Kuchejda (31.), 3:5 Müller (34.), 3:6 Meilleur (59.).





Drittes Duell mit Bad Nauheim

EC Bad Nauheim -

Bayreuth Tigers

Zum dritten Mal in der laufenden Saison stehen sich Bayreuth und Bad Nauheim gegenüber. Bisher setzte sich jeweils das Heimteam knapp durch. Seit Wochen bewegt sich das Team von Cheftrainer Petri Kujala um Platz 9 - knapp unter dem Strich, der den direkten Einzug in die Play-offs markiert.

Mit 81 Toren hat der EC neben den Tigers und den Füchsen aus der Lausitz den schwächsten Sturm. Die meiste Gefahr für das Tor des Gegners geht von Cody Sylvester aus, der aktuell mit 33 Punkten den Goldhelm trägt. Trotz bereits zweier Shutouts rangiert Stammgoalie Bick mit einer Fangquote von knapp über 90 Prozent auf den hinteren Rängen der Liga-Torsteher. Die Chancen, in der Wetterau etwas mitzunehmen, sind also durchaus realistisch. red