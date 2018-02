Herbe Niederlage für den ATS Kulmbach

Die DJK Don Bosco Bamberg siegte klar mit 93:58.



Bayernliga Nord, Herren

DJK Don Bosco Bamberg - ATS Kulmbach 93:58



Der ATS ließ im ersten Viertel Aggressivität und Energie vermissen. In der Offensive blieben die Gäste ideenlos und waren in der Rückwärtsbewegung unsortiert. So dominierten die Bamberger und verpassten den Kulmbachern eine 21:5-Abreibung.



Im zweiten Viertel traten die ATS-Herren geordneter auf. Allerdings bekamen sie die DJK-Offensive weiterhin nicht in den Griff. Vor allem die gefährlichen Distanzschützen um Topscorer Ritli (25 Punkte/7 Dreier ) waren immer einen Schritt voraus. So rannten die Kulmbacher bis zum Halbzeitstand von 48:27 weiter einem Rückstand hinterher.



Nach Wiederbeginn hatten die Kulmbacher zwar den einen oder anderen kleinen Lauf, doch danach zog Bamberg immer wieder das Tempo an und hielt den ATS auf Distanz. Das dritte Viertel endete 23:16, das vierte 22:15.



ATS Kulmbach: Brown (13 Punkte/2 Dreier), Hansl (5), Koths (7), Krüger, (6/2), Mallanik (17), Pietsch (4), Rüger (6). fp