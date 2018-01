Führungswechsel bei Medi Bayreuth

Philipp Galewski, Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten Medi Bayreuth, wird seinen Posten zum 28. Februar 2018 abgeben. Er wolle seine internationale Karriere bei einer Bayreuther Firma weiter fokussieren. Dies gab der Verein am Mittwochabend bekannt.



Der 31-Jährige habe laut Aufsichtsrat-Vorsitzendem Manfred Schöttner einen entscheidenden Anteil am Erfolg "und hat Medi Bayreuth als starke Marke im deutschen Basketball etabliert." Erste Gespräche um die Nachfolge würden bereits geführt, Druck herrsche nicht: "Es ist uns wichtig, den besten und nicht den am schnellsten verfügbaren Kandidaten für uns zu gewinnen", sagt Schöttner. red