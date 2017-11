FC Neuenmarkt verliert Verfolgerduell

Für den FC Neuenmarkt war es die erste Heimniederlage der Saison: Verfolger SG Oberland gewann mit 2:0 und übernimmt damit den zweiten Tabellenplatz der Kreisklasse Bayreuth/ Kulmbach, den vorher noch die Neuenmarkter innehatten. Mit einem Sieg wäre der FC an die Tabellenspitze gekommen.



Kreisklasse Bayreuth/Kulmbach

FC Neuenmarkt -

SG Oberland 0:2 (0:1)

Auf schwer bespielbarem Geläuf waren zunächst die Oberländer am Drücker und hatten durch einen Freistoß von Burger die beste Chance in der Anfangsphase. FC-Torhüter Greim reagierte jedoch blitzschnell und klärte zur Ecke (5. Minute). Wenig später scheiterte Walz (7.). Schließlich passte Groß den Ball zu Burger durch, der das Spielgerät aus vollem Lauf im langen Eck versenkte (21.).

Vom Gegentreffer geweckt, erarbeitete sich nun auch die Heimelf Chancen. Ciznars Kopfball landete aber in den Händen des SG-Tormanns Spitzl (25.) und Witzgall zog knapp vorbei (38.).

Nach der Pause waren die Neuenmarkter die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste bemühten sich entsprechend, das Ergebnis zu halten, standen in der Abwehr kompakt und ließen den offensiv spielenden Gästen wenig Chancen. Auch nach der Gelb-Roten Karte für den Neuenmarkter Täffner (67.) erhöhten nicht die Oberländer den Druck, sondern die Gastgeber spielten weiter nach vorne. Erst als der Schiedsrichter den Gästen in der 78. Minute einen Foulelfmeter gab, den Vanderlei sicher verwandelte, brach die Gegenwehr der Heimelf ein und die erste Neuenmarkter Heimniederlage war besiegelt. fw

FC Neuenmarkt: Greim - Wesne, C. Fischer, Biener, Held, A. Fischer, Heinrich, Bauerschmidt, Ciznar, Täffner, Witzgall



SG Oberland: Spitzl - Alz, Ott, Weingardt, Schott, Vanderlei, Groß, Schramm, Burger, Hoff, Weiß



Schiedsrichter: Ernst (Stadelhofen). - Zuschauer: X. - Tore: 0:1 Burger (21.), 0:2 Vanderlei (78./FE). - Gelb-Rot: Täffner (67.)