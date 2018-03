FC Neuenmarkt übernimmt den zweiten Platz in der Kreisklasse 4

Schlusslicht TSV Trebgast und der TSC Mainleus trennten sich torlos. Der FC Neuenmarkt unterstrich mit einem Sieg seine Ambitionen im Titelrennen.



Kreisklasse 4, Kulmbach

TSV Trebgast - TSC Mainleus 0:0



Gegen den Kreisliga-Absteiger aus Mainleus landete der Tabellenletzte aus Trebgast einen verdienten Punktgewinn und startete so mit einem Teilerfolg in die Restsaison. Waren die Gäste in der ersten Hälfte auf dem schwer bespielbaren Nebenplatz mit Windunterstützung die bessere Mannschaft, hatte nach der Pause der Gastgeber mehr vom Spiel. Allerdings sah die kampfbetonte Partie nur wenige Torraumszenen. Die beste Chance für die Gäste vergab ein TSC-Akteur nach einem Alleingang aufs Tor. Auf der Gegenseite musste der Mainleuser Keeper bei einem schönen 20-Meter-Freistoß von Sesselmann sein ganzes Können aufbieten.

Schiedsrichter: Ebert (TSV Steinberg). - Zuschauer: 80. red



FC Neuenmarkt - TDC Lindau 2:1



Auf dem Hartplatz entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, Torchancen blieben jedoch Mangelware. So brachten Freistöße die ersten beiden Treffer: Erst traf Haack für den FC, nur wenig später musste FC-Keeper Mousavi einen verunglückten Rückpass von Biener mit der Hand aufnehmen. Den indirekten Freistoß verwandelte Wagner zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel klatschte Haacks Freistoß an den Pfosten. Doch dann traf Ciznar nach einem Zuspiel von Haack ins lange Eck zum 2:1. Nach dem Führungstreffer verpasste es Täffner, den Vorsprung der Hausherren auszubauen. Mit diesem Heimsieg verbesserte sich der FC Neuenmarkt auf den zweiten Tabellenplatz.

Schiedsrichter: Weid (Burgkunstadt). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Haack (40.), 1:1 Wagner (44.), 2:1 Ciznar (77.). fw