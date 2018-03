FC Kupferberg trotzt Titelkandidat in Unterzahl einen Punkt ab

Gegen den zweitplatzierten TSV Bad Berneck holte der Tabellenzwölfte ein 1:1 - und das obwohl der FCK 35 Minuten in Unterzahl spielen musste.



Der VfB Kulmbach feierte bei seinem Start in die Restsaison einen 6:0-Kantersieg bei Schlusslicht SG Gesees/Mistelbach. Da die Konkurrenz im Tabellenkeller ebenfalls punktete, bleibt er aber auf einem Abstiegsrelegationsrang.



Der TSV Stadtsteinach musste im Abstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen. Beim ebenfalls gefährdeten TSV Bindlach unterlag er mit 2:3.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

1. FC Kupferberg - TSV Bad Berneck 1:1



Beide Mannschaften gingen die Partie mit großem Einsatz an. Die erste Großchance hatten die favorisierten Gäste in der 15. Minute, doch der Kupferberger Torwart Tomas Susko entschärfte einen Kopfball aus kürzester Distanz. Kurz darauf zeigte er bei einem Schuss aus kurzer Distanz erneut eine Glanzparade.



Die erste Möglichkeit für die Heimelf hatte Lukas Holhut: Sein Schuss verfehlte das TSV-Tor nur knapp. In der 37. Minute folgte die bis dahin größte Torchance: Der Kupferberger Steffen Klaus Pech zog aus 18 Metern ab, der Ball knallte an die Querlatte und sprang dann kurz vor der Torlinie auf. Allerdings war die Führung der Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von Patrick Körber (43.) nicht unverdient.



Nach dem Seitenwechsel rückte der schwach pfeifende Schiedsrichter in den Mittelpunkt: Nach einem fragwürdigen Foulspiel stellte er den Kupferberger Steffen Klaus (55.) mit der Ampelkarte vom Platz.



Trotz Unterzahl steckten die Hausherren nie auf und drängten auf den Ausgleich. Alexander Schuberth (65.) setzte den Ball im Nachschuss knapp neben das Tor. Doch zehn Minuten später fiel das leistungsgerechte 1:1. Andreas Seidl traf nach einem Freistoß per Kopf. Kurz darauf verpasste er nach einem Eckball den Führungstreffer - so blieb es für die kampfstarken Kupferberger beim verdienten Remis.

Schiedsrichter: Dippold (Bischberg). - Zuschauer: 110. - Tore: 0:1 Körber (43./Foulelfmeter), 1:1 A. Seidl (75.). pk



SG Gesees/Mistelbach - VfB Kulmbach 0:6



Schon nach 120 Sekunden führten die Gäste: Mathias Kodisch hatte den Torreigen gegen das Schlusslicht, bei dem der Geseeser Vorsitzende Claus Hofmann das Tor hütete, eröffnet. Bis zur Halbzeit musste der Routinier noch vier weitere Male hinter sich greifen. Julian Berce, Tobias Müller und Alexander Maier trafen zwischen der 24. und 30. Minute. Zuvor war den Hausherren bereits ein Eingentor unterlaufen. So war die Partie schon zur Halbzeit beim Stand von 0:5 entschieden.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Kulmbacher etwas ruhiger angehen und begnügten sich mit einem weiteren Treffer. Der Torschütze in der 52. Minute war erneut Maier.



Tore: 0:1 Kodisch (2.), 0:2 Martin-Pompl (11. - Eigentor), 0:3 Berce (24.), 0:4 Müller (25.), 0:5 und 0:6 Maier (30. und 52.).



TSV Bindlach - TSV Stadtsteinach 3:2



Die Stadtsteinacher fanden in diesem Kellerduell kein Mittel gegen Sebastian Kögler: Bereits in Minute 7 traf der Bindlacher Spielgestalter mit einem Schuss aus 25 Metern zum 1:0. Für die Gäste vergab Marcel Bisani den Ausgleich. Und dann war vor der Halbzeitpause erneut Kögler zur Stelle. Nach Masson-Vorlage erzielte er aus elf Metern das 2:0.



Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatte Stadtsteinach. Ferit Bicak setzte zum Solo an und erwischte den Bindlacher Torwart auf dem falschen Fuß - nur noch 2:1. Das Kellerduell war wieder spannend. Doch da war ja noch Kögler: Er nutzte einen Stadtsteinacher Abwehrfehler in der 81. Minute zum 3:1.



Doch die Gäste gaben nicht auf und kamen durch Max Wolharns tollen Freistoß zum 3:2-Asnchlusstreffer. Die Hektik nahm nun zu. Die Gäste setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte und legten den Vorwärtsgang ein. Doch weder ihnen noch den Hausherren bei ihren sehr guten Konterchancen gelang ein weiterer Treffer.

Schiedsrichter: Riemke (FC lichtenfels). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0, 2:0 Kögler (7. und 45.), 2:1 Bicak (51.), 3:1 Kögler (81.), 3:2 Wolharn (85.). js