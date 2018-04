FC Kupferberg trotzt Kreisliga-Zweitem einen Punkt ab

Einen unerwarteten Punkt sicherte sich der FC Kupferberg in der Fußball-Kreisliga 2 Bayreuth/Kulmbach: Im Heimspiel trotzte er dem zweiplatzierten Sportring Bayreuth ein torloses Unentschieden ab. Davon profitierte auch der VfB Kulmbach, der mit einem 5:2-Erfolg beim TSV Bindlach den Anschluss zu den Spitzenplätzen herstellte. Weiter im Tabellenkeller steckt der TSV Stadtsteinach. Beim FC Creußen verlor er mit 0:1.

In der Kreisliga Hof Nord gewann der FC Frankenwald mit 4:2 beim 1. FC Gefrees.



Kreisliga 2 Bayreuth/ Kulmbach

FC Creußen -

TSV Stadtsteinach 1:0

Creußen übernahm von Beginn an die Initiative und hatte durch La Faver in der vierten Minute eine Großchance. Freistehend schoss er den Ball aber direkt in die Arme des TSV-Torwarts. Im weiteren Verlauf waren die Krugstädter tonangebend und setzten sich im gegnerischen Strafraum fest. Mitte der ersten Halbzeit fingen sich die Gäste und gestalteten das Spiel ausgeglichen.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Creußen vergab hundertprozentige Chancen. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Mannschaften. Mit einer Energieleistung setzte sich La Faver gegen drei Mann durch und überwand den gegnerischen Torwart zum 1:0. Ab der 60. Minute übernahm die Heimmannschaft wieder das Kommando und wurde stärker. Bester Spieler auf dem Platz war Julian La Faver, der mit seiner Schnelligkeit immer wieder Lücken in die gegnerische Abwehr riss.

Schiedsrichter: Hirsch. - Zuschauer: 127. - Tore: 1:0 La Faver (69.). red



FC Kupferberg -

Sportring Bayreuth 0:0

Nach sechs Minuten der erste Aufreger: Der Gästekeeper ließ einen Ball abprallen, Kupferberg staubte ab. Wegen Torwart-Behinderung fand der Treffer aber keine Anerkennnung. Danach bestimmten die Gäste das Geschehen, der FC-Torwart Susko verhinderte mehrmals einen Rückstand. Die größte Möglichkeit für den FC ergab sich in der 33. Minute. Der Ball rollte nach einem Missverständnis in der Gästeabwehr auf das leere Tor zu, wurde aber noch von der Linie gekratzt. In der 60. Minute schoss Zeis aus drei Metern den Sporting-Torwart an. Zudem leisteten sich die Bayreuther fast ein Eigentor (80.). Zuvor hatte der überragende Kupferberger Torwart bereits mehrere gute Chancen vereitelt.

In den letzten zehn Minuten verlor der zuvor gut leitende Schiedsrichter die Übersicht: So hätte er in der 90. Minute einen Elfmeter für Kupferberg geben müssen, als Benda klar im Strafraum gefoult wurde - so blieb es beim torlosen Remis, das der FC vor allem seinen Torwart zu verdanken hatte.

Schiedsrichter: Poutzhek. - Zuschauer: 80. pk



TSV Bindlach -

VfB Kulmbach 2:5

Die Kulmbacher mussten sich an den Hartplatz in Bindlach erst gewöhnen. VfB-Trainer Klaus Eichhorn hatte zuerst Bedenken, war dann aber sehr zufrieden mit der Leistung: "Es war schwierig, aber die Mannschaft hat ihr Spiel auch auf dem Hartplatz gut umgesetzt. Wir waren nach vorne stark und haben hinten fast nichts zugelassen. Ein deutlicher, überlegener Sieg."

Etwas unglücklich holte sich Sesselmann beim frühen 1:0 für die Kulmbacher eine Zerrung und musste nach sieben Minuten vom Platz. Besonders stark war Kodisch, der drei Treffer erzielte. Beim 1:4 schaute er den gegnerischen Torwart Spengler gut aus und nahm einen Abschlag mit. Zwar kämpften die Gastgeber bis zum Schluss und trafen zwei Mal, kamen aber nie nahe genug heran, um dem starken VfB Kulmbacher gefährlich zu werden. red

Schiedsrichter: Thüroff. - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Sesselmann (7.), 0:2 Braunersreuther (39.), 0:3 Kodisch (50.), 1:3 Grüner (59.), 1:4 Kodisch (73.), 2:4 Dörfler (78.), 2:5 Kodisch (86.). - Gelb-Rote Karte: Dörfler (Bindlach, 88.)



Kreisliga Hof Nord

FC Gefrees -

FC Frankenwald 2:4

Der FC Frankenwald sicherte sich verdient drei Punkte in Gefrees. Die Gäste boten eine geschlossene Mannschaftsleistung und waren überlegen, machten es aber unnötig spannend, in dem sie den Gefreesern aus Unachtsamkeit zwei Tore schenkten. Erst in der Schlussphase erzwang die überlegene Mannschaft um Trainer Fabian Rauh die Entscheidung. Sebastian Wirth verwandelte zum längst fälligen 2:3. Den Schlusspunkt setzte der starke Jonas Schramm, der von der Strafraumkante vollstreckte. cw

Schiedsrichter: Rauh. - Zuschauer: 150. - Tore: 0:1 J. Schramm (5.), 1:1 Rauh (15., Eigentor), 1:2 Krumpholz (33.), 2:2 Hertrich (45.), 2:3 S.Wirth (82./HE.), 2:4 J. Schramm (89.)