FC Kupferberg schnappt sich drei Spieler des TSV Stadtsteinach

Das Kuriose: Der FC Kupferberg (14.Platz) holte gleich drei Spieler des hinter ihm platzierten TSV Stadtsteinach (15.).



"Auf den ersten Blick mag das kurios wirken", gibt FCK-Trainer Alexander Weber zu. "Aber über die Qualität der Jungs brauchen wir nicht reden. Die haben sie." Nach nur einem halben Jahr beim Nachbarn kehren mit Stürmer Alexander Schuberth und Mittelfeldmann Steffen Klaus zwei Ex-Kupferberger zurück. "Der Kontakt zu ihnen ist ja nie abgerissen", sagt Weber. "Und nachdem sich die Möglichkeit des Wintertransfers ergeben hat, sind wir tätig geworden." Ebenfalls schon das FC-Trikot trug Sebastian Holhut, der vom Kreisklassisten FC Ludwigschorgast zurückkehrt. "Er war mit der Entwicklung dort nicht einverstanden", erklärt sein neuer Trainer.



Die Entwicklung: Der Ex-Kupferberger Christopher Schubert wurde beim FCL aus dem Traineramt gehievt. "Klar war er ein Thema", gibt Weber zu, "zu dem Zeitpunkt, als wir Kontakt hatten, war er noch recht down. Aber Trulli wäre herzlich bei uns willkommen. Zu der Aussage stehe ich."



Vierter Neuzugang im Bunde ist Sebastian Meiser, ebenfalls aus "Staanich". Der gute Kumpel von Steffen Klaus war vor der Saison Wegbereiter von Klaus‘ Wechsel zum Nachbarn - jetzt hat sich die Geschichte umgekehrt. "Wir haben jetzt einen nominell besser aufgestellten Kader", sagt Weber. Dennoch befürchtet er durch den Abgang von Marcel Blüchel und beruflichen Veränderungen bei einigen Spielern an Spieltagen personelle Engpässe.



Nachbar Stadtsteinach hat auf die Abgänge reagiert. Zumal auch Pascal Zeis (Lettenreuth) und Ferhat Celikten (Vatanspor Kulmbach) den TSV verlassen haben. Als Neuzugänge vermelden die Stadtsteinacher neben Trainer Thomas Wind und Torjäger Ferit Bicak (Wallenfels) drei Tschechen - die Brüder Jan und Josef Vican sowie Innenverteidiger Denis Frana.



"Richtig viel kann ich über die drei gar nicht sagen", gibt TSV-Sportvorstand Rene Beyerlein zu. Als Talentscout fungierte in seiner Heimat der neue Co-Trainer Vladimir Dolejs. Mit dem vielseitig einsetzbaren 1,96-Hünen Josef Vican und dem zweitligaerfahrenen Jan hofft man die offensiven Schwächen ausmerzen zu können. Wie die Kupferberger hat Stadtsteinach eine durchaus stabile Abwehr, trifft aber vorne zu selten das Tor.