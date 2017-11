FC Kupferberg ist im Kreisliga-Derby effektiver

In der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach hat der FC Kupferberg im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gelandet. Durch das 2:0 im Derby beim TSV Stadtsteinach hielt er seinen Gegner auf Distanz. Der VfB Kulmbach muss nach der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Engelmannsreuth den Blick nun eher nach unten richten.



Ein Ausrufezeichen setzte in der Kreisliga Kronach der SCW Obermain. Im Spitzenspiel fertigte er den Tabellenführer ASV Kleintettau auf dessen Platz mit 5:0 ab.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

VfB Kulmbach -

TSV Engelmannsreuth 1:3 (0:2)

Einen schön vorgetragenen Angriff schloss Heumann unhaltbar zum frühen 0:1 ab. Der VfB spielte zu umständlich und kam nur selten zu Torchancen. Kurz vor der Pause der Knackpunkt der Partie: VfB-Kapitän Wachter sah die Ampelkarte. Den folgenden Freistoß verwandelte Weidenhammer sehenswert. Die Überzahl nutzten die Gäste nach dem Seitenwechsel eiskalt aus und schraubten das Ergebnis auf 0:3. Dann spielte sich Kodisch in den Vordergrund. Erst vergab er einen Elfmeter (56.), dann erzielte er das 1:3 (76.). Ein Angriff nach dem nächsten rollte nun auf das Engelmannsreuther Tor, doch die Gäste machten trotz der Platzverweise gegen Wolfring (77.) und Gräbner (81.) alle Angriffsbemühungen zunichte.

Schiedsrichter: Kobelt (Bamberg). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Heumann (5.), 0:2 Weidenhammer (44.), 0:3 Hafner (48.), 1:3 Kodisch (76.) cb



TSV Stadtsteinach -

FC Kupferberg 0:2 (0:1)

Die erste Großchance für den TSV hatte Schuberth (12.), der freistehend das gegnerische Tor verfehlte. Anschließend ließen Wohlharn und Seifferth sehr gute Chancen für die Hausherren liegen. Doch auch der FC vergab gute Möglichkeiten, zweimal bewahrte TSV-Torwart Bauerschmidt sein Team mit tollen Reaktionen vor einem Rückstand. Doch es ging nicht mit einem torlosen Remis in die Pause. Eine zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung brachte den Gästen einen Freistoß an der Strafraumgrenze. Den ersten Schuss parierte Bauerschmidt, doch Zeis staubte zum 0:1 ab.



Nachdem Schuberth (TSV/67.) die Ampelkarte gesehen hatte, setzte die Heimelf alles auf eine Karte. Torwart Bauerschmidt agierte als Feldspieler, der eingewechselte Engelbrecht übernahm seinen Platz im Tor. Doch der nächste Treffer gelang Benda für die Gäste, die sich in der von beiden Seiten schwach geführten Partie verdient drei Punkte sicherten.

Schiedsrichter: Voll (TSV Kelbachgrund). - Zuschauer: 200. -

Tore: 0:1 Zeis (45.), 0:2 Benda (76.) mf



Kreisliga Hof

FC Frankenwald -

SV Froschbachtal 2:0 (1:0)

Der FC Frankenwald bleibt auf eigenem Platz ungeschlagen. Sebastian Wirth gelang per Sonntagsschuss in den Winkel die überraschende Führung. Das gab der Heimelf Selbstvertrauen, nun nahmen sie den Kampf gegen die robusten Gäste an, die aus ihrer spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen konnten. FC-Torwart Felix Hüttner musste nur einmal mit einer tollen Parade ernsthaft eingreifen. Nach einem blitzsauberen Konter markierte Jonas Schramm das vorentscheidende 2:0. Die Schlussphase überstand die Heimelf unbeschadet. cw

Schiedsrichter: Kraus (Wiesau). - Zuschauer: 125. - Tore: 1:0 Wirth (23.), 2:0 Schramm (53.).



Kreisliga Kronach

ASV Kleintettau -

SCW Obermain 0:5 (0:2)

Die Weismainer markierten durch Will bereits nach fünf Minuten den Führungstreffer. Im weiteren Verlauf hatte der ASV etwas mehr von der Partie und gute Chancen. Doch Gästekeeper Berthold war auf der Hut. Kurz vor der Pause erzielte Pülz mit der zweiten Chance den zweiten Treffer für den SCW. Nach dem Wechsel verflachte die Partie, die Gäste verteidigten sehr gut. In der Schlussphase erhöhten die Gäste auf 5:0 - ein verdienter Sieg, der aber etwas zu hoch ausfiel.

Schiedsrichter: Jan Goller (Hof). - Zuschauer: 75. - Tore: 0:1 Will (7.), 0:2 Pülz (45.), 0:3 Häusler (78./Eigentor), 0:4 Pülz (81.), 0:5 Halbhuber (88.)



FC Burgkunstadt -

TSV Steinberg 5:0 (2:0)

Vor 70 Zuschauern siegte der FC Burgkunstadt deutlich. Zwei Treffer von Portner (31., 43.) brachten die Hausherren schon vor dem Pausenpfiff in Führung, in der 66. Minute erhöhte derselbe Spieler auf 3:0. Portner hatte jedoch noch nicht genug und legte zehn Minuten später seinen vierten Treffer nach. Koch steuerte das fünfte Kunstadter Tor in der 78. Minute per Elfmeter bei.

Schiedsrichter: Kuhbandner (Höchstädt). - Zuschauer: 70. - Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Portner (31., 43., 66. und 76.), 5:0 Koch (78./Elfmeter). red



SG Roth-Main Mainroth -

SC Jura Arnstein 3:4 (2:2)

In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, in der die SG durch Ott zweimal eine Führung der Gäste konterte. Zunächst erzielte er per Freistoß das 1:1 (18.), dann gelang ihm nach starkem Höfner-Pass das 2:2 (42.) - und in der zweiten Halbzeit brachte er sein Team mit einem sehenswerten Schuss mit 3:2 (49.) erstmals in Führung. Doch sollte dieser Vorsprung nicht für den Sieg reichen. Die Gäste drehten die Partie noch zum 3:4. Ärgerlich: Der Konter zum entscheidenden Treffer resultierte aus einem Konter nach einem Einwurf der Hausherren. mp

Schiedsrichter: Klempert (Gefrees). - Zuschauer: 139. - Tore: 0:1 Hopfenmüller (13.), 1:1 Ott (18.), 1:2 Raab (31.), 2:2 Ott (42.), 3:2 Ott (49.), 3:3 Weidner (60.), 3:4 Hopfenmüller (84.)



TSV Weißenbrunn -

1. FC Stockheim 1:1 (0:0)

Nach torloser erster Halbzeit brachte Scherer den Außenseiter aus Stockheim in der 57. Minute in Führung. Die favorisierten Gastgeber rannten in der Folge lange an - und kamen vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit doch noch zum Ausgleich. Pfreundner verwandelte einen Elfmeter zum 1:1.

Schiedsrichter: Wagner (Selb-Plößberg). - Zuschauer: 220. - Tore: 0:1 Scherer (57.), 1:1 Pfreundner (86./Elfmeter)