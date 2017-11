Erste klare Niederlage der N.H. Young Volleys

Nach drei klaren Siegen und einer knappen 2:3-Niederlage verloren die N.H. Young Volleys beim SV Mauerstetten deutlich mit 0:3. Die Volleyballerinnen aus Neudrossenfeld und Hollfeld hielten im ersten Satz der Regionalliga-Partie noch gut mit, ließen dann aber stark nach. Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm räumt zwar ein, dass die Mannschaft viele Fehler gemacht habe, "mehr als drei Stunden Anreise, zwei erkrankte Spielerinnen und eine Halle, die so klein war, dass sich nicht einmal zwei Mannschaften gleichzeitig aufwärmen konnten, waren aber auch keine wirklich guten Startvoraussetzungen."



Regionalliga Süd-Ost

SV Mauerstetten -

N.H. Young Volleys 3:0

Nach einem knappen Stand von 23:25 in Satz 1 verloren die Oberfränkinnen den zweiten und dritten Satz jeweils deutlich mit 9:25 und 15:25.

Die ehemalige Bayernauswahlspielerin Isabel Martin aus Mauerstetten, vor deren starken Linienangriffen Trainer Marc d'Andrea im Vorfeld warnte, hielten die Volleys anfänglich noch in Schach, dank guter Blocks der Mitten Sophie Mayer und Sandra Ullrich. So entstanden lange, ausgeglichene Spielzüge. Am Ende mussten sich die Neudrossenfelderinnen dennoch knapp geschlagen geben. Im zweiten Satz unterlagen die Volleys dann umso deutlicher. Schlechte Annahmen, Abwehrfehler und Unstimmigkeiten in der Kommunikation ließen Aufschlagserien der Schwaben von 9 auf 15 Punkte und von 15 auf 22 Punkte zu.

Danach wieder ins Spiel zu finden, fiel den Gästen sichtlich schwer. Durch einen Wechsel auf der Außenposition (Johanna Meisel für Nicole Steeger) wollte Trainer d'Andrea frischen Wind in die Partie bringen. Bis zum Satzstand von 10:9 klappte das auch, doch dann machten die hochklassigen Angriffe der gegnerischen Mittelblockerin Barbara Völk den Volleys zunehmend zu schaffen.

Die Zuspielerin Tamara Rössler bereitete deren Angriffe besonders gekonnt vor. Nach dem 17:10 für die Gastgeber verletze sich die Neudrossenfelder Libera Kristina Böhm und Fanny Gnade musste einspringen. Die Volleys kämpften noch einmal, der Satz und das Match gingen aber verdient an die Gastgeberinnen.



"Komplett den Faden verloren"

D'Andrea habe von den Stärken der Gegner gewusst, "aber wir haben uns gut vorbereitet. Uns war wichtig, dass wir Isabel Martin nicht ohne geschlossenen Doppelblock agieren lassen. Das haben wir im ersten Satz sehr gut umgesetzt. Obwohl Mauerstetten bärenstark gespielt hat, hätte der Satz auch an uns gehen können." Danach hätte die Mannschaft laut Trainer "komplett den Faden verloren. Unser Block schwamm, unsere Aufschläge waren zuletzt im November 2016 gegen Schwabing so schwach."

Die Volleys hätten einfach viel zu viele Fehler gemacht und damit den Sieg verschenkt. Auch die beste Spielerin sah d'Andrea in den gegnerischen Reihen: "Matchwinnerin war ganz klar die Zuspielerin Tamara Rössler. Keine Andere war ansatzweise so gut wie sie. Wer im Angriff auffiel, fiel ihretwegen auf."



N.H. Young Volleys: Böhm, Gnade, Höreth, Lauterbach, Mayer, J.Meisel, Schirmer, Steeger, Ullrich, Wolf. cb