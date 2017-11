Doppelbelastung für den TTC Rugendorf

Für die Tischtennis-Herren des TTC Rugendorf stehen am Samstag zwei Auswärtsspiele in der Bayernliga auf dem Spielplan. Um 15.30 Uhr spielen sie beim oberen Tabellennachbarn TV Altdorf (5. Platz), den sie mit einem Erfolg überholen würden. Um 19.30 Uhr steht das Spiel bei der Regionalliga-Reserve des TSV Ansbach an, die derzeit punktlos den vorletzten Tabellenplatz einnimmt.



Bayernliga Nord, Herren

TV Altdorf - TTC Rugendorf

Die Gastgeber stehen mit einem ausgeglichenem Punktestand von 6:6 einen Platz über den Rugendorfern (5:7 Punkte). Als Ziel hat sich der TTC gesetzt, in diesem Spiel unbedingt etwas Zählbares mitzunehmen; auch wenn die Altdorfer nicht einfach zu knacken sind.



TSV Ansbach II -

TTC Rugendorf

Auf dem Papier ist diese Aufgabe an diesem Wochenende die leichtere für den TTC, da Ansbach bisher noch keinen Erfolg feierte (0:12 Punkte, Platz 9). Trotzdem müssen die Rugendorfer auch diesen Gegner ernst nehmen, um nicht unnötig Punkte liegenzulassen, denn im Gegensatz zum TTC hat die Ansbacher Reserve an diesem Tag keine Doppelbelastung zu stemmen. gn



TTC Rugendorf: Jan Holan, Stefan Schirner, Pavel Holan, Daniel Hoffmann, David Lenc und Alexander Jobst.