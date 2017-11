Tigers-Debütant Tomanek trifft gegen Ex-Club

Eishockey-Zweitligist Bayreuth Tigers hat seine Ambitionen auf einen Playoff-Platz mit einem 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)-Heimsieg gegen den EHC Freiburg untermauert. Die Hausherren standen defensiv sicher und zeigten eine starke Leistung in der Offensive. Ein gelungenes Debüt feierte Testspieler Roman Tomanek.



DEL2

Bayreuth Tigers -

EHC Freiburg 5:1

Die Hausherren erspielten sich zu Beginn leichte Vorteile und verpassten bei einem Pfostenschuss von Gerstung das 1:0. Dann setzte sich Tomanek energisch durch und erzielte die Führung. Der Gastspieler war erst in dieser Woche zu den Tigers gestoßen, nachdem er zuvor seinen Vertrag bei den Freiburgern aufgelöst hatte. Da sich die Teams anschließend auf Augenhöhe begeneten, blieb es nach 20 Minuten beim 1:0.

Nach Wiederbeginn drängte Freiburg die Tigers in die Defensive. Bayreuths Torwart Tomas Vosvrda parierte stark, war aber bei einem schnellen Gegenzug gegen Jakub Babka machtlos -1:1. Die Tigers fanden erst nach einigen Minuten zurück ins Spiel und nutzten ein Powerplay zur erneuten Führung. Ivan Kolozvary hatte einen Gläser-Schuss entscheidend abgefälscht. Nun war Bayreuth das bessere Team und hatte auch in dem spektakulären Schlagabtausch mit vielen Konterchancen und tollen Paraden zwischen der 38. und 40. Minute das bessere Ende für sich. Sebastian Busch erzielte das 3:1.

Im Schlussabschnitt fingen die Tigers die Angriffe der Gäste früh ab und kamen selbst immer wieder zu Chancen. Nach einer unglücklichen Aktion des nicht immer sicher wirkenden Gästetorwarts Miroslav Hanuljak hinter dem eigenen Tor gelang Andreas Geigenmüller der vierte Bayreuther Treffer - die Entscheidung war gefallen. Die Tigers blieben souverän und erhöhten durch einen Potac-Schuss auf 5:1.

Zuschauer: 1664. - Strafminuten: Bayreuth 10, Freiburg 12. - Tore: 1:0 (7.) Tomanek (Drews, Heider), 1:1 (24.) Babka (Duda), 2:1 (33.) Kolozvary (Gläser, Geigenmüller - 5 gegen 4), 3:1 (39.) S. Busch (Geigenmüller, Potac - 4 gegen 4), 4:1 (44.) Geigenmüller (Bartosch, Kolozvary), 5:1 (57.) Potac (Geigenmüller, Kolozvary - 5 gegen 4). red