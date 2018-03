Cleverer VfR Katschenreuth gewinnt Bezirksliga-Derby mit 2:1

Der TSV Neudrossenfeld II sitzt weiter im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost fest. Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den cleveren VfR Katschenreuth offenbarte die Landesliga-Reserve zu viele Defizite in der Abwehr und agierte in der Offensive zu harmlos.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Neudrossenfeld II - VfR Katschenreuth 1:2 (0:2)



Die Hausherren zeigten nur wenige gelungene Offensivaktionen, hatten aber auch zweimal Pech: Kai Stöcker (38.) scheiterte an der Querlatte, Sebastian Brand (68.) am Pfosten.



Wesentlich besser präsentierten sich die Gäste. Katschenreuth kontrollierte das Spielgeschehen und hielt den Ball passsicher in den eigenen Reihen. Kurz nach dem Anpfiff setzte Stefan Wettermann Martin Schubert ein, der mühelos zum 0:1 vollendete. Das 0:2 resultierte aus einem Abspielfehler im TSV-Mittelfeld. Moritz Amon nahm den Ball auf, setzte zum Dribbling an und düpierte auch TSV-Keeper Florian Kauper.



Die besseren Chancen hatten auch in der Folge die Katschenreuther. So verpassten Wettermann (15.) und Hannes Michel (66.) nur knapp das 0:3. Allerdings hatte die Begegnung nach dem Seitenwechsel nur wenig Höhepunkte, erst in der 84. Minute weckte Brand die Zuschauer mit einem verwandelten Freistoß (84.) zum 1:2 wieder auf. Danach rannten die Neudrossenfelder jedoch zu planlos an, um gegen die gut organisierte VfR-Abwehr noch zum Ausgleich zu kommen.



"Wir waren heute die cleverere Mannschaft", sagte VfR-Trainer Detlef Zenk. "Ich habe nur die mangelnde Chancenverwertung zu kritisieren." Die besten Katschenreuther waren Michel, Schubert, Amon und Christopher Weggel. Beim TSV überzeugte vor allem Brand. TSV-Trainer Mario Franke war enttäuscht: "Meine Elf ist jung und hat zu wenig Erfahrung."



TSV Neudrossenfeld II: Kauper - Sahr, Dippold, Brandt, Ziegler, Kornetzke, Kuster (71. Böhm), Stelzer, Löhrlein, Stöcker (71. Arndt), Philipp (35. Weimer).



VfR Katschenreuth: Neidhardt - Knoll (73. Schramm), Kirsch, Stübinger, Kolb (46. Pistor), Michel, Knopf, Schubert, Wettermann, Amon, Weggel (87. Limmer).



Schiedsrichter: Voll (Oberküps). - Zuschauer: 210. - Gelb-Rot: Stelzer (TSV/89.). - Rot: Schramm (VFR/89.). - Tore: 0:1 Schubert (8.), 0:2 Amon (28.), 1:2 Brand (84.).