Christopher Haase hat das Saisonfinale des ADAC GT.Masters auf dem Hockenheimring mit einem Top-Ten- und einem Podestplatz beendet. Der Kirchleuser in Diensten von Montaplast by Land Motorsport war mit seinem Teamkollegen Jeffrey Schmidt (Schweiz) im Audi R8 LMS unterwegs. Ziel war es, den Sieg in der Teamwertung zu holen sowie Schmidt zu einer guten Platzierung in der Juniorenwertung zu verhelfen.



Ins Qualifying für das erste Rennen startete Schmidt, jedoch herrschte viel Verkehr auf der Strecke, so dass es nur für den elften Platz reichte - die Abstände zwischen den Teams waren aber extrem gering. Die turbulente Startphase des Hauptrennens samt Abbruch überstand Schmidt ohne Beschädigungen am Auto, fiel aber auf Rang 12 zurück. Haases Aufholjagd endete anschließend auf dem achten Platz. "Ich musste mit den Reifen haushalten", war Haase nicht ganz mit Setup des Audis zufrieden.



Am nächsten Tag fuhr der Kirchleuser im Qualifying auf den vierten Rang. "Zweite Startreihe neben einem weiteren Audi, damit war ich zufrieden", sagte Haase. Im Hauptrennen kam es in der ersten Kurve zu einigen Berührungen mit anderen Fahrzeugen, doch Haases Auto trug keine Schäden davon.



"Ich hatte dann Probleme, die Reifen auf der Hinterachse am Leben zu halten, daher konnte ich auch die Corvette nicht am Überholen hindern", sagte Haase, der die Lücke nach vorne aber bald wieder schließen konnte. In der turbulenten Schlussphase drehte sich ein Konkurrent, eine anderer erhielt eine Zeitstrafe. So kam Jeffrey Schmidt nach solider Leistung als Dritter ins Ziel.



In der Gesamtteamwertung kam Montaplast by Land Motorsport auf den zweiten Platz. "Es ist sich nicht ganz mit dem Sieg ausgegangen, doch Platz 2 ist eine super Leistung. Besonders freue ich mich aber für Jeffrey", sagt Haase. Schmidt holte Gesamtrang 2 in der Juniorenwertung.