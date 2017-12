Champions League: Medi Bayreuth gewinnt in Bamberg

Zweites Spiel, zweiter Sieg in der Champions League (BCL): Medi Bayreuth besiegte in der Bamberger Arena den französischen Vizemeister SIG Straßburg mit 82:80 (36:33, 74:74) nach Verlängerung und steht zusammen mit dem spanischen Traditionsclub Estudiantes Madrid an der Tabellenspitze der Gruppe C.



Champions League

Medi Bayreuth - SIG Straßburg 82:80 n.V.



"Wir haben über weite Strecken sehr gut verteidigt und konnten uns einige wichtige Steals erarbeiten", war Medi-Topscorer Gabe York (21 Punkte) zufrieden. "Das Team hat einen großartigen Job gemacht. Wir waren eine Einheit und ich denke, das war von der Leistung her der beste Sieg, den wir bislang geholt haben.”



Vom Spiel waren auch mehr als 2000 Bayreuther Fans begeistert, die zum Ausweichspielort Bamberg gereist waren, da die Bayreuther Oberfrankenhalle belegt war. Sie erlebten eine vom Start weg hochklassige und heiß umkämpfte Partie, in der beide Teams über die gesamte Spielzeit auf einem Level agierten. Während Bayreuth mit mannschaftlicher Geschlossenheit und aufopferungsvoller Defensivarbeit überzeugte und damit auch fehlendes Wurfglück aus der Distanz kompensierte, brillierten die Gäste aus dem Elsass mit der individuellen Klasse ihrer Topspieler Louis Labeyrie, Michael Dixon und David Logan. Sie zeichneten für knapp zwei Drittel der SIG-Korbausbeute verantwortlich.



Als sich die Franzosen Mitte des Schlussabschnitts auf 67:61 absetzten, antwortet Steve Wachalski im Gegenangriff von der Dreierlinie. 51 Sekunden vor dem Ende eroberte Gabe York - ebenfalls aus der Ferndistanz - die Führung für Bayreuth zurück (72:69, 40.), doch der starke Labeyrie (20 Punkte) glich ebenso wie wenig später Michael Dixon die Bayreuther Führung

wieder aus - Verlängerung!



Spannende Schlussphase

Zwei in Schnellangriffe umgewandelte Ballgewinne durch Gabe York und James Robinson brachten die Bayreuther mit vier Zählern in Front. Nach dem vierten Foul von Assem Marei kam der blendend aufgelegte Andreas Seiferth zurück ins Spiel, der nach einem Offensivrebound in der 43. Minute trotz Foul traf und auch den Bonusfreiwurf zum 81:75 nutzte.



Abermals kamen die Gäste heran und verkürzten nochmals auf 81:80, doch Medi Bayreuth hatte auch das nötige Glück auf seiner Seite und feierte einen verdienten Sieg gegen starke Franzosen.



Medi Bayreuth: York 21 Punkte (3 Steals), Marei 16, Seiferth 14 (8 Rebounds), Wachalski 11, Robinson 9 (3 Steals), Brooks 6, Doreth 4, Amaize 1, Linhart 0 (7 Assists), Adler, Perschnick, Cox.



Am Sonntag in Frankfurt

Nach dem BCL-Ausflug nach Bamberg geht es für Medi Bayreuth am Sonntag (17.30 Uhr) wieder in der Bundesliga weiter. Am 6. Spieltag steht dann das Gastspiel bei den fünftplatzierten Skyliners Frankfurt auf dem Programm, die ebenfalls mit vier Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet sind.