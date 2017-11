Bezirksliga und Kreisliga: ATS Kulmbach will personell nachlegen

Eine harte Aufgabe wartet auf den Fußball-Bezirksligisten ATS Kulmbach, bevor es in die Winterpause geht: Der Achtplatzierte gastiert am Sonntag (11 Uhr) beim Dritten BSC Saas Bayreuth. Die Saaser haben nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Trogen, aber noch zwei Spiele mehr auszutragen.



Trotz der 0:3-Niederlage schlug sich der Tabellenletzte TSV Neudrossenfeld II ordentlich gegen den Zweiten FC Vorwärts Röslau. Beim SV Poppenreuth hat der TSV am Sonntag (14 Uhr) die Gelegenheit, vor der Winterpause noch einmal Punkte mitzunehmen, um dem Abstiegs-Relegationsplatz näher zu kommen. Das Derby zwischen dem SSV Kasendorf und dem VfR Katschenreuth wurde abgesagt.



In der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach stehen wegen der schlechten Wetterprognose alle Spiele auf der Kippe. Der VfB Kulmbach hofft, dass das Heimspiel gegen Sportring Bayreuth am Sonntag (14 Uhr) stattfindet. Das Hinspiel gewann der VfB 5:1.



Bezirksliga Oberfranken Ost

BSC Saas Bayreuth -

ATS Kulmbach

ATS-Trainer Florian Ascherl geht davon aus, dass die Partie auf dem Saaser Hartplatz stattfinden wird. Die Spielausfälle der vergangenen Wochen kamen der Mannschaft gelegen. "Wir nehmen es hin, wie es kommt und sind vorbereitet. Uns hat die Pause gut getan, weil wir personell schon auf der Felge gegangen sind. Das machte sich auch in der Leistung bemerkbar", sagt Ascherl. Die personelle Lage habe sich etwas verbessert, "statt einem Auswechselspieler habe ich jetzt drei", erklärt Ascherl. Denn Marcel Münch und Alexander Streng sind wieder im Kader. Der soll in der Winterpause erweitert werden, Gespräche und Verhandlungen würden bereits geführt, denn "der Vorteil der anderen Mannschaften ist, dass sie einen breiteren Kader haben als wir und deswegen sind wir auch nicht ganz oben mit dabei."



Mit der Leistung seiner Mannschaft sei er jedoch zufrieden, und die Saas sei zwar ein schwerer, aber durchaus schlagbarer Gegner: "Wir sind gegen jede Mannschaft in der Bezirksliga konkurrenzfähig. Das haben wir gegen Röslau gesehen - für mich eine der besten Mannschaften in der Liga."



ATS Kulmbach: Pohl, Schuberth - Aiblinger, Baumgärtner, Adam, Münch, J. Buchta, Bär, Tonka, Topal, Kayser, Sener, Streng, Auner, Koch, Knapp



SV Poppenreuth -

TSV Neudrossenfeld II

Obwohl die Entscheidung wohl erst am Sonntag fallen wird, geht die zweite Mannschaft des TSV Neudrossenfeld derzeit davon aus, dass die Partie beim Aufsteiger SV Poppenreuth morgen um 14 Uhr stattfindet.



Trotz der 0:3-Niederlage zeigte der TSV gegen den Tabellenzweiten FC Vorwärts Röslau zuletzt eine achtbare Leistung. "Wir haben den Anfang recht gut gemacht. Wenn wir in Führung gegangen wären, hätte sich Röslau schwer getan", sagt TSV-Trainer Mario Franke. "Doch kurz vor der Pause unterlief uns ein Eigentor und nach dem Wechsel waren wir mit unserer Qualität nicht mehr in der Lage, das Blatt zu wenden."



Beim Tabellen-Zwölften in Poppenreuth will Franke nicht leer ausgehen. Ein Remis sei das Minimalziel. "Wenn wir an die Leistungen gegen Kasendorf und Röslau anknüpfen, hat es Poppenreuth schwer", zeigt sich Franke kämpferisch. Der TSV ist auf dem letzten Platz und will bis zum Ende der Saison zumindest einen Abstiegs-Relegationsplatz erreichen. Wenn die fünf verletzten Spieler nach der Winterpause zurückkehren, ist das kein unrealistisches Ziel.

TSV Neudrossenfeld II: Schuberth - Arndt, Sahr, Förster, Dippold, Stöcker, Carl, Ehlert, Stelzer, Weiner, Gogolok, Hermannsdörfer, Peltrie, Svragr rei



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

Noch sind alle Partien in der Kreisliga Bayreuth-Kulmbach angesetzt. Klar ist: Sollte es heute - wie gemeldet - regnen, stehen alle Spiele auf der Kippe.



VfB Kulmbach -

Sportring Bayreuth

Dem VfB käme eine Absage ungelegen. Nur zu gerne würden die Metzdorfer den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Ralf Carl einfahren. Dessen Premiere in Waischenfeld ging 0:2 verloren. Im Hinspiel beim Sportring zeigten die Kulmbacher eine ihrer stärksten Saisonleistungen und feierten einen 5:1-Erfolg.



TSV Bad Berneck -

TSV Stadtsteinach

Auch Stadtsteinach hätte nichts dagegen, wenn die Partie am Sonntag (14 Uhr) stattfindet: Mit einem Sieg könnten die "Stanicher" die Abstiegszone verlassen und zumindest auf einen Relegationsplatz klettern.

Im Hinspiel gegen Bad Berneck war Stadtsteinach besser, brachte den Führungstreffer aber nicht über die Zeit und kassierte mit einem Foulelfmeter den 1:1-Ausgleich.



A SV Nemmersdorf -

FC Kupferberg

Sowohl die personelle Situation als auch die des Nemmersdorfer Platzes hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Im Hinspiel gegen Kupferberg retteten die Nemmersdorfer den frühen Führungstreffer glücklich über die Zeit.

So dürfte sich eher der FC freuen, wenn die Partie am Sonntag (14 Uhr) stattfindet. bär