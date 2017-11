Bezirksliga: Neudrossenfelder Reserve vergibt 2:0-Führung

Der SSV Kasendorf hat seine Durststrecke in der Bezirksliga beendet und nach zuvor drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg geholt. Nach dem 3:2 beim TSV Neudrossenfeld II bleibt der SSV in der Spitzengruppe der Liga. Dagegen steckt die engagiert aufgetretene Landesliga-Reserve, die eine Zwei-Tore-Führung verspielte, weiter im Tabellenkeller.



Der VfR Katschenreuth zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung gegen Topteam BSC Saas Bayreuth, verlor aber klar mit 0:4. Der ATS Kulmbach hat den Sprung ins obere Tabellendrittel verpasst: Beim TSV Thiersheim verlor er trotz spielerischer Überlegenheit mit 1:3.



Bezirksliga Ost

TSV Neudrossenfeld II -

SSV Kasendorf 2:3 (2:2)

Die Heimelf erwischte einen Traumstart. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff schoss Hamacher aus 17 Metern über Cukaric hinweg ins lange Eck - 1:0. Kurz darauf hätte Schorn den Ausgleich machen müssen, scheitere jedoch am gut reagierenden TSV-Torwart Schuberth. Vor dem 2:0 verlor Kasendorf im Spielaufbau den Ball, Stelzer schoss diesen in den Winkel des SSV-Tores. Kasendorf war nicht geschockt und kam umgehend zum Anschlusstreffer. Grasgruber hatte in die Mitte geflankt, wo ein TSV-Spieler den Ball ins eigene Tor lenkte.



In der Folge hatten die Gäste etwas mehr von der Partie, zwingende Chancen blieben jedoch Mangelware. Dennoch gelang dem SSV nach 37 Minuten der Ausgleich. Ein Kasendorfer setzte sich gegen drei Neudrossenfelder durch und flankte. Am zweiten Pfosten köpfte Ellner aus kurzer Distanz ein. Onarici vergab kurz vor der Pause das 3:2, als er freistehend aus kurzer Distanz über das SSV-Tor schoss.



Trotz taktischer Umstellungen hatten die Gastgeber auch in der zweiten Hälfte Probleme mit den starken Außenspielern der Gäste. So fiel auch das 2:3: Schorn kam von der rechten Seite, zog in die Mitte, ließ seinen Gegenspieler stehen und vollendete per Flachschuss. Nach etwa einer Stunde tat Neudrossenfeld wieder mehr fürs Spiel. Weiner ging nach einer Kühnert-Flanke nicht entschlossen genug zum Kopfball, es blieb beim 2:3.



Zehn Minuten vor dem Ende durfte der bereits verwarnte Grasgruber (SSV) nach einem taktischen Foul weiter spielen, kurze Zeit später sah der Neudrossenfelder Carl für das gleiche Vergehen die Ampelkarte. In der Schlussphase hätte M. Pistor für die Entscheidung sorgen können, schoss allein vor Schuberth aber mit dem Außenrist am Tor vorbei. Am Sieg der Kasendorfer, die nicht wie ein Meisterschaftskandidat auftraten, änderte das aber nichts mehr. Neudrossenfeld, ohne etatmäßigen Innenverteidiger angetreten, konnte nach dem verletzungsbedingtem Ausscheiden von Onarici und Stöcker nicht mehr nachlegen. Jedoch kann der TSV auf der gezeigten Leistung aufbauen.



TSV Neudrossenfeld: Schuberth - Arndt (46. Weiner), Dippold, Kühnert, Carl, Kornetzke, Onarici (63. Böhm), Stelzer, Hamacher, Stöcker (46. Löhrlein), Hermsdörfer

SSV Kasendorf: Cukaric - Gunzelmann, Stübinger, Fuchs, Ellner, Hollfelder, Titus, M. Pistor, Grasgruber, Schorn, Mullen (73. Luft)

Zuschauer: 160. - Schiedsrichter: Krailinger (Neustadt). - Gelb-Rot: Carl (TSV/82.). - Tore: 1:0 Hamacher (7.), 2:0 Stelzer (16.), 2:1 (18. - Eigentor), 2:2 Ellner (37.), 2:3 Schorn (59.) dst



VfR Katschenreuth -

BSC Saas Bayreuth 0:4 (0:2)

Die Saaser glänzten mit einer guten Raumaufteilung und tollem Spielverständnis. So fielen die Treffer nach einstudierten Ballstafetten. Die ersten 15 Minuten lief der VfR Ball und Gegner meist hinterher. Küfner gelang nach Massberger-Pass das 0:1. Der Katschenreuther Hoffmann hatte kurz darauf Pech, dass sein wuchtiger Kopfball an den Pfosten knallte. Weggels Schuss wurde im letzten Moment von einem Saaser geblockt. Und dann war wieder Küfner zur Stelle: Er erhöhte mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern auf 0:2. Knopf vergab kurz vor der Pause den Anschlusstreffer, als er aus elf Metern etwas zu überhastet abschloss.



Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste sehr abgezockt und ließen nichts mehr anbrennen. Bei schönen Angriffsaktionen erhöhten Sczepaniak beziehungsweise Küfner auf 0:4. Die Partie war nach 53 Minuten entschieden.



Der VFR bemühte sich zwar weiterhin um einen Treffer, aber die Saaser ließen nichts zu. Der Gästesieg war verdient, fiel aber etwas zu hoch aus.



VfR Katschenreuth: Neidhart - T. Pistor, Meisel (68. Schramm), Kolb, Knopf, Michel, Dippold (78. Wagner), Knoll, Weggel (75. Angermann), Amon, Hoffmann

Zuschauer: 121. - Schiedsrichter: Waßmann (Bamberg). - Tore: 0:1, 0:2 Küfner (22. und 37.), 0:3 Sczepaniak (50.), 0:4 Küfner (53.). ua



TSV Thiersheim -

ATS Kulmbach 3:1 (1:1)

Der ATS präsentierte sich in guter Verfassung und sicherte sich während der gesamten Partie die größeren Spielanteile. Allerdings fehlte gegen die einsatzfreudigen Hausherren die Durchschlagskraft. So scheiterte Kayser in der sechsten Minute an TSV-Torwart Brtva. Als ATS-Torwart Pohl einen Schuss aus 15 Metern abklatschen ließ, staubte Hartbauer zur Thiersheimer Führung ab. Es entwickelte sich ein flottes Spiel mit viel Kampf im Mittelfeld. Bei Kulmbach liefen fast alle Angriffe über den brandgefährlichen Kayser oder den schnellen Topal. Doch die TSV-Abwehr stand sicher. Bei den Chancen der Hausherren war Pohl auf dem Posten. Der verdiente Ausgleich fiel nach einem schnell vorgetragenen Angriff in der 42. Minute. Tonka traf aus abseitsverdächtiger Position.



Diesen Schwung nahmen die Kulmbacher mit in die zweite Hälfte und bauten viel Druck auf. Allerdings erzielten die Hausherren den nächsten Treffer. Hudecek war nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle. Danach übernahmen die Gäste das Kommando. Angriff auf Angriff rollte auf des TSV-Tor. Die Heimelf traf bei einem ihrer wenigen Entlastungsangriffe den Pfosten, doch ansonsten war sie mit Abwehrarbeit beschäftigt - und das machte der TSV gut. Mit viel Kampfkraft und Einsatz verhinderte er einen Treffer des ATS. Nach einer Ecke gelang den Thiersheimern sogar noch das dritte Tor zum etwas glücklichen Heimsieg.



ATS Kulmbach: Pohl - Baumgärtner, Bär (72. Münch), Topal Memet, Aiblinger, Tonka, Sener (75. Adam), Buchta, Schatz, Kayser, Werther

Zuschauer: 110. - Schiedsrichter: Gratzke (TSV Neukenroth). - Rote Karte: Sycha (TSV/88. - grobes Foulspiel). - Tore: 1:0 Hartbauer (17.), 1:1 Tonka (42.), 2:1 Hudecek (50.), 3:1 Cernousek (85.). red