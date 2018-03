Bezirksliga-Duo will sich vorne festsetzen

Der ATS Kulmbach (5. Platz) ist in der Bezirksliga Ost nach der Winterpause unbesiegt. Um oben dran zu bleiben, ist am Samstag (16 Uhr) ein Heimsieg gegen die SpVgg Oberkotzau Pflicht. Zur gleichen Zeit will der SSV Kasendorf beim FC Trogen Platz 2 verteidigen.



Doppeleinsätze warten auf den VfR Katschenreuth (7.) und den TSV Neudrossenfeld II (15.): Die Landesligareserve muss zweimal auswärts ran - am Samstag (16 Uhr) beim TSV Kirchenlaibach (8.), am Montag (15 Uhr) beim SV Poppenreuth (12.).



Der VfR empfängt am Samstag (16 Uhr) seinen oberen Tabellennachbarn TSV Thiersheim (6.) und will am Dienstag (18 Uhr) gegen Tabellenführer TSV Mistelbach überraschen.



SSV Kasendorf

Der Kasendorfer Gegner FC Trogen spielte lange Zeit oben mit, rutschte nach einem Punktabzug aber auf Rang 13 ab. "Trogen hat nach wie vor die Klasse, um ganze vorne mitzuspielen", sagt SSV-Coach Christoph Wächter. So verlor sein Team das Hinspiel zu Hause mit 1:4. Der FC Trogen wird es trotz aller Klasse in den restlichen zehn Spielen schwer haben, den Relegationsplatz noch zu verlassen. Doch auch auf den SSV wartet eine harte Restsaison. "Vor allem wenn man die Masse an Spiele sieht", sagt Wächter. Sein Team hat im Vergleich zu vielen anderen Bezirksligisten zwei Spiele weniger absolviert.



Doch nun wartet erst einmal der FCT. "Es war schon immer schwer, in Trogen zu spielen", sagt Wächter. "Trogen hat eine sehr gute Abwehr, die sehr kompakt steht. Viele Spieler haben schon Bayernliga gespielt. Es wird eine verdammt harte Nuss, aber wir wollen auf gar keinen Fall als Verlierer heimkommen." Verzichten muss Wächter auf die beiden Talente Jonas Friedrich und Nico do Adro, die in der A-Jugend zum Einsatz kommen.



SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Titus, Grasgruber, Korzendorfer, Hollfelder, Stübinger, Schorn, Lauterbach, A. Pistor, M. Pistor, Fuchs, Mullen, Schubert, Hahn.



ATS Kulmbach

ATS-Coach Florian Ascherl ärgert sich noch leicht über das 1:1 beim FC Trogen am vergangenen Spieltag: "In so einem Spiel muss man auch einmal die 1:0-Führung durchdrücken. Aber wenn man den kompletten Spielverlauf anschaut, war das Unentschieden in Ordnung."



Die anstehende Aufgabe gegen die SpVgg Oberkotzau ist für Ascherl lösbar: "Ich habe mir die Mannschaft mehrmals angeschaut, die gute Qualität bei Standards und auch ein paar gute Fußballer hat." Dennoch fordert er, dass seine Mannschaft zu Hause dominiert und Druck ausübt. "Wenn wir im vorderen Drittel bleiben wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen."



ATS Kulmbach: Pohl, Aiblinger, Werther, Gärtner, Schatz, Horn, Topal, Nacak, Sesselmann, Konradi, Adam, Gashi, Sener, Bär, Tonka.



TSV Neudrossenfeld II

"Wir machen Fehler und der Gegner Tore. Um in der Liga was zu reißen, reicht es nicht", ist TSV-Trainer Mario Franke mit den Leistungen seines Teams nach der Winterpause nicht zufrieden. "Wir schaffen es einfach nicht, genügend Chancen raus zu arbeiten und wenn, dann treffen wir den Pfosten oder die Latte."



Um das Ziel, einen Relegationsplatz, zu erreichen, muss die Landesliga-Reserve nun punkten. Doch die Trauben hängen auch am Osterwochenende hoch. Die nächsten drei Spiele sind Auswärtspartien: am Samstag beim TSV Kirchenlaibach, am Ostermontag beim SV Poppenreuth und nächstes Wochenende beim TSV Thiersheim. "Klar ist, dass wir in diesen Spielen einfach anders auftreten müssen. Der Abstand zu den Relegationsplätzen ist zwar gleich geblieben, aber wir haben immer weniger Spiele. Wir müssen jetzt versuchen, auch auswärts zu punkten", fordert Franke.



Zudem gab der TSV Neudrossenfeld II bekant, dass er nach der laufenden Bezirksliga-Saison die Zusammenarbeit mit Trainer Mario Franke beendet. Franke hatte das Team im Januar 2016 übernommen und zweimal den Klassenerhalt geschafft. Nun will der Verein seiner Reserve einen neuen Impuls geben. Nachfolger Frankes wird zur Saison 2018/19 Uwe Raster. Der 48-jährige war in der Spielzeit 2014/15 bereits Co-Trainer beim TSV, damals in der Bayernliga. Zuletzt trainierte er den 1. FC Creußen.



TSV Neudrossenfeld II: Reuther, Arndt, Dippold, Förster, Philipp, Stelzer, Sahr, Weiner, Ziegler, Löhrlein, K. Stöcker, Kornetzke, Böhm, Brand.



VfR Katschenreuth

Samstagsgegner TSV Thiersheim hat nach der Winterpause noch kein Punktspiel bestritten. "Es kann sein, dass Thiersheim die Praxis fehlt, aber wir haben auch erst eine Partie bestritten und von daher sehe ich den Vorteil für uns nicht so groß", sagt VfR-Trainer Detlef Zenk. "Unser Ziel wird sein, die unglückliche Hinspielniederlage in Thiersheim auszugleichen."



Mit Tabellenführer TSV Mistelbach kommt am Ostermontag eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft nach Katschenreuth. "Mistelbach verfügt über eine richtig bissige Mannschaft. Der TSV hat eine sehr gute Defensive, spielt taktisch sehr gut und wird auch taktisch sehr gut eingestellt", sagt Zenk, dem nur die Langzeitverletzten nicht zur Verfügung stehen.



VfR Katschenreuth: Neidhardt, M. Knoll, Kirsch, Knopf, Stübinger, Kolb, Ma. Dippold, D. Angermann, Michel, Amon, Weggel, Wettermann, Schoberth, Leppert, Pistor.