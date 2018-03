Bayreuth Tigers wollen Play-down-Führung ausbauen

Zum vierten Mal trifft Eishockey-Zweitligist Bayreuth Tigers im Kampf um den Klassenerhalt morgen auf die Lausitzer Füchse (20 Uhr in Bayreuth). Nach der knappen Auftaktniederlage in Weißwasser in der Lausitz revanchierten sich die Tigers am Freitag mit einem 2:1-Heimerfolg. In der hochspannenden Auswärtspartie am Sonntag holten die Bayreuther nach Führung, Rückstand, Ausgleich und erneutem Rückstand einen 6:5-Sieg nach Verlängerung.



Um die Best-of-7-Serie gegen die Füchse zu gewinnen und damit die Klasse zu halten, benötigen die Tigers noch zwei Siege. Andernfalls geht es in einer weiteren Siebenerserie gegen den Verlierer aus dem Play-down-Duell zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg, das die Löwen derzeit mit 2:1 anführen.



Play-downs

Bayreuth Tigers -

Lausitzer Füchse

Tigers-Trainer Sergej Waßmiller setzt auf den bewährten Kader der vorangegangenen Partien: "Einige Jungs sind angeschlagen, aber auch die werden auflaufen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen", sagt er. Durch den Auswärtssieg hat sich sein Team einen kleinen Vorteil erarbeitet, den Waßmiller aber nicht überbewerten will: "Zwei Siege benötigen wir noch. Es wird eng bleiben. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und uns gut vorbereiten." Mit der Leistung seines Teams bei den Füchsen in Weißwasser war er zufrieden, weißt aber darauf hin, dass noch einige Fehler abgestellt und vor allem überflüssige Strafzeiten vermieden werden müssen, um einen weiteren Erfolg zu feiern. red