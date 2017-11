Am Freitag (19.30 Uhr) tritt der DEL2-Verein beim EC Bad Nauheim an, zwei Tage später (18.30 Uhr) gastiert Meister Löwen Frankfurt (18.30 Uhr) im Tigerkäfig.



"Es werden schwere Spiele, aber wir sind bereit und hoffen, dass wir den zuletzt positiven Trend fortsetzen können", sagt Tigers-Trainer Sergej Waßmiller. Die Personalsituation hat sich etwas entspannt. Nur Martin Heider fällt definitiv aus. Zudem steht hinter dem Einsatz des Förderlizenzspielers Eugen Alanov ein Fragezeichen.



Für Freitagsgegner Bad Nauheim stehen bislang zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Den guten Saisonstart des letztjährigen Play-down-Teilnehmers trübt die Kreuzbandverletzung von Torwart Jan Guryca, der aber von Felix Bick bisher stark vertreten wurde. In der Abwehr zeigte Neuzugang Alex Trivellato, dass er eine Führungsrolle einnehmen kann. Im Angriff setzen die Nauheimer auf Spieler aus Nordamerika: Cody Sylvester, James Livingston und Mike McNamee stießen neu zum EC-Kader.



Der amtierende DEL2-Champion aus Frankfurt verlor mit Matt Tomassoni und Richard Mueller zwei Leistungsträger, holte er aber mit Tim Schüle einen DEL-Verteidiger und verpflichtete zudem den torhungrigen Stürmer Tyler Gron (bereits 3 Treffer). Die bärenstark besetzte Offensive der Hessen ist schon in starker Form: Bei ihren vier Siegen schossen die Löwen 18 Treffer. Topscorer ist aktuell mit sechs Punkten der Kanadier Wade MacLeod. Im Tor war eigentlich Brett Jaeger gesetzt, doch der letztjährige Playoff-MVP verletzte sich zu Saisonbeginn an der Bandscheibe und wird aktuell von den Youngstern Hannibal Weitzmann und Florian Proske vertreten. red