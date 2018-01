Bayreuth Tigers setzen ein Ausrufezeichen

DEL2

Bayreuth Tigers - Dresdner Eislöwen 7:2



Den Gastgebern war nach neun Spielen ohne Sieg keine Verunsicherung anzumerken. Im Gegenteil: Sie starteten furios. Nach neun Sekunden nahm Eric Chouinard einen Steilpass auf und überraschte Löwen-Torwart Marco Eisenhut mit einem Schuss durch die Beine - 1:0. Doch nur fünf Minuten später glichen die Gäste mit einem Powerplay-Treffer aus. Aber auch das warf die Hausherren nicht aus der Bahn: Keine Minute später zog der sehr agile Anthony Luciani aus spitzem Winkel ab und traf zum 2:1. Dresden kam zwar noch zu einzelnen Möglichkeiten, doch die Hausherren brachten den knappen Vorsprung in die erste Pause.



Im Mitteldrittel präsentierten sich die Tigers weiter spritzig, lauf- und zweikampfstark. Andreas Geigenmüller nutzte ein Missverständnis der Eislöwen zu einem Alleingang, den er erfolgreich abschloss. Die bemühten Gäste fanden in der Offensive kaum Mittel gegen die nahezu fehlerlose Tigers-Abwehr um den sicheren Torwart Tomas Vosvrda. Auch in der Offensive setzten die Bayreuther weiter Akzente: Geigenmüller schloss einen Konter im Nachsetzen zum 4:1 ab.



Und die überzeugenden Gastgeber ließen auch im Schlussabschnitt nicht nach. Sergej Stas (43.), der nach feiner Kombination der sehr gut harmonierenden Chouinard und Luciani auf 5:1 erhöhte, zerstörte früh die Hoffnungen der Dresdner auf eine Aufholjagd. Zwar gelang den Gästen durch Steven Rupprich nochmals eine Resultatsverbesserung, aber spätestens nach Matt Siddalls Spieldauerstrafe (56.) war die Partie entschieden. Bayreuth nutzte die folgende Überzahl zu zwei Treffern. Erst traf Luciani, dann tankte der zuletzt etwas glücklos Spielmacher Ivan Kolozvary mit dem Tor zum 7:2-Endstand Selbstvertrauen.



Zuschauer: 1390. - Strafminuten: Bayreuth 8, Dresden 10 + 5 plus Spieldauer gegen Siddall. - Tore: 1:0 (1.) Chouinard (S. Busch, Stas), 1:1 (6.) Körner (Höller, Hanusch - 5 gegen 4), 2:1 (7.) Luciani (S. Busch, Pavlu), 3:1 (22.) Geigenmüller (Ontl, Kolozvary), 4:1 (32.) Geigenmüller (Pavlu, Neher), 5:1 (43. ) Stas (Chouinard, Luciani), 5:2 (50.) Rupprich (Davidek, Huard), 6:2 (58.) Luciani (Chouinard, S. Busch - 5 gegen 4), 7:2 (59.) Kolozvary (Pavlu, Gläser - 5 gegen 4). red