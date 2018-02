Bayernliga-Herren des TTC Rugendorf überraschen mit Erfolg gegen Titelkandidat

Im spannenden und hochklassigen Heimspiel gegen den Meisterschaftskandidaten TV Etwashausen gelang ein 9:7-Sieg - bei dem vor allem die Holan-Brüder nicht zu stoppen waren.



Bayernliga Nord, Herren

TTC Rugendorf - TV Etwashausen 9:7



Zusammen gewannen Jan und Pavel Holan zwei Doppel und siegten auch in ihren je zwei Einzelpartien. Sie holten also gemeinsam sechs Mannschaftspunkte.



Wichtig für den Gesamterfolg war die 2:1-Führung nach den Doppeln: Nicht nur die Holan-Brüder siegten mit 3:0, auch Hoffmann/Jobst feierten einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. Schirner/Schwarze unterlagen deutlich.



Im vorderen Paarkreuz lieferten sich Jan Holan und Bastian Herbert ein packendes Duell. Fast jeder Punkt war beim 3:1-Sieg des Rugendorfers hart umkämpft. Pavel Holan geriet im ersten Satz gegen Kamil Michalik mit 1:6 in Rückstand, bekam den Gästespitzenspieler durch sein "Noppenspiel" dann besser in den Griff. Lohn war ein Viersatzerfolg. Stefan Schirner vergab bei einer 2:1-Satzführung fünf Matchbälle, verlor den vierten Durchgang, gewann dann jedoch den Entscheidungsatz mit 11:9. Der TTC führte mit 5:1.



Nun starteten die Gäste eine Aufholjagd, gewannen drei Einzel in Folge klar mit 3:0 und verkürzten auf 5:4. Die Wende verhinderten die Holan-Brüder. Erst gab Jan im Duell der Spitzenspieler gegen Michalik trotz enger Satzverläufe keinen Durchgang ab, dann gewann Pavel Holan beim 3:0 gegen Herbert die entscheidenden Punkte.



Anschließend holte Daniel Hoffmann gegen Christoph Sasse einen weiteren Sieg für den TTC. Der Rugendorfer zeigte taktisch kluges Block- und sehenswertes Angriffsspiel. Das Remis im Gesamtergebnis war den Hausherren sicher. Die Gäste hätten für eine Punkteteilung alle weiteren Partien gewinnen müssen - und in den Einzeln holten sie sich auch noch drei 3:1-Siege. So stand es vor dem Abschlussdoppel 8:7. Es entwickelte sich ein Krimi zwischen J. Holan/P. Holan und Herbert/Günzel: Die zweimalige Satzführung glichen die Gäste jeweils aus. Im fünften Durchgang waren die Holan-Brüder das eindeutig stärkere Duo. Vor allem Pavel setzte beim klaren 11:4 die entscheidenden Akzente.



Der TTC Rugendorf ist mit 10:14 Punkten weiter Siebter. Im Spiel am Samstag will er mit einem Heimsieg gegen Relegationsplatzinhaber TSV Eintracht Eschau (8./7:13) den Abstand zur gefährdeten Tabellenregion vergrößern.



Ergebnisse: J. Holan/P. Holan - Michalik/Jung 3:0 (11:8, 11:8, 11:4), Schirner/Schwarze - Herbert/Günzel 0:3 (3:11, 3:11, 7:11), Hoffmann/Jobst - Sasse/Botos 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:6), J. Holan - Herbert 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:6), P. Holan - Michalik 3:1 (11:8, 11:4, 5:11, 11:5), Schirner - Sasse 3:2 (6:11, 11:4, 11:6, 11:13, 11:9), Hoffmann - Günzel 0:3 (3:11, 9:11, 5:11), Jobst - Botos 0:3 (7:11, 6:11, 8:11), Schwarze - Jung 0:3 (4:11, 6:11, 6:11), J. Holan - Michalik 3:0 (11:4, 13:11, 12:10), P. Holan - Herbert 3:0 (12:10, 11:7, 11:9), Schirner - Günzel 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 10:12), Hoffmann - Sasse 3:0 (11:6, 13:11, 11:8), Jobst - Jung 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 5:11), Schwarze - Botos 1:3 (7:11, 11:4, 9:11, 7:11), J. Holan/P. Holan - Herbert/Günzel 3:2 (11:9, 6:11, 11:6, 7:11, 11:4). gn