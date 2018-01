ATS unterliegt deutlich, zeigt gegen den Favoriten aber eine starke Leistung

Basketball-Bayernligist ATS Kulmbach stand beim TTV Neustadt an der Aisch vor einer schweren Aufgabe, schließlich ist der Zweitplatzierte einer der beiden Favoriten um den Aufstieg. Zudem plagten den ATS noch Personalsorgen, wodurch gleich drei Spieler ihr Debüt feiern durften. Der ATS hielt im ersten Viertel gut mit, bevor der Favorit davon zog und das Spiel mit 112:74 für sich entschied.



Bayernliga Nord

TTV Neustadt -

ATS Kulmbach 112:74

Trotz der Verstärkung durch Marcus Mallanik, Kai und Patrick Wiesner war die Personaldecke beim ATS dünn: Nur sieben Spieler waren im Kader. Die Kulmbacher gingen ohne Druck in die Partie, was sich im ersten Viertel auch auszahlte: Der ATS hielt gut dagegen und startete mit nur einem Punkt Rückstand (23:24) in den zweiten Abschnitt.



Hier schlichen sich jedoch zu viele Ballverluste und überhastete, unsaubere Abschlüsse ins Spiel des ATS-Teams. Zudem machten die Kulmbacher viel zu viele Fouls: Zum Ende des zweiten Viertels hatte Marcus Mallanik vier und Tim Koths und Kai Wiesner jeweils drei Fouls gemacht, weshalb der ATS sich in der Verteidigung etwas zurückhalten musste. Dies nutzte die Heimmannschaft, um den Vorsprung weiträumig auszubauen: Zur Halbzeit stand es 51:38 für die Neustädter. Viele Ballverluste seitens des ATS machten es den gegnerischen Korbjägern zu Beginn des dritten Viertels zu leicht und der TTV legte einen 9:0-Lauf hin, ehe der Kulmbacher Tim Koths mit acht Punkten in Folge antwortete. Doch die Neustädter revanchierten sich direkt mit einem 19:7-Lauf und entschieden das Viertel mit 28:15 für sich.



Zu Beginn des Schlussabschnitts zeigten die Kulmbacher noch einmal starke Offensivkraft und holten einige Punkte, das raubte dem Team allerdings allmählich die Kräfte für die Verteidigung, wodurch die Gastgeber auch das letzte Viertel deutlich für sich entschieden (33:22).

Trotz der hohen Niederlage bewiesen die Kulmbacher aber Kampfgeist. Trainer Christoph Jungbauer blickt deshalb optimistisch auf die kommende Aufgabe am Samstag gegen Breitengüßbach: "Wenn wir die nächsten Spiele so agieren wie heute, werden wir viel Spaß haben und wichtige Siege einfahren." red



ATS Kulmbach: Tim Koths (25 Punkte/2 Dreier), Marcus Mallanik (18/1), Patrick Wiesner (13), David Brown (11/2), Tim Ondra (4), Kai Wiesner (2), Felix Pietsch (1).