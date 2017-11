ATS Kulmbach muss Umbruch verkraften

Nach einem ernüchternden siebten Platz unter Trainer Armin Eck, der weniger auf die Qualität des Kaders, sondern vielmehr auf die Verletzungen zahlreicher Leistungsträger zurückzuführen ist, geht der ATS Kulmbach mit Trainerneuling Florian Ascherl und einem rundum erneuerten Kader in die Bezirksliga-Spielzeit 2017/18.

Der 35-Jährige spricht über seine persönlichen Ziele, die noch fehlenden Automatismen innerhalb der Mannschaft und ein Saisonhighlight, das nicht mehr lange auf sich warten lässt.



Rückblick

Die vergangene Bezirksliga-Saison war für den ATS Kulmbach schlichtweg eine zum vergessen: Unter Armin Eck hatte der ATS eine schlagkräftige Truppe, die definitiv das Potenzial zum Bezirksliga-Aufstieg gehabt hätte.

Doch zahlreiche Verletzungen von unersetzbaren Leistungsträgern wie Florian Böhmer oder Patrick Werther, die sich bis in die neue Saison ziehen werden, machten ein besseres Abschneiden als Platz 7 kaum möglich.



Der Kader

Beim ATS kommt es diese Saison zu einem absoluten Umbruch. Während elf Spieler den Verein verlassen haben, stoßen zehn Akteure dazu, darunter der ein oder andere Hochkaräter, wie der zuletzt pausierende Mino Kayser, der beim FC Bayern München bereits Junioren-Bundesliga gespielt hat und später bei der SpVgg Bayreuth in der Regionalliga aktiv war. Über die Transfers ist Ascherl glücklich: "Ich freue mich auf die Jungs." Die meisten seiner Wunschkandidaten wurden verpflichtet: "Ich habe mit allen Neuzugängen vorher gesprochen und freue mich, dass sie sich für uns entschieden haben." Bauchschmerzen bereiten ihm allerdings die zahlreichen verletzten Akteure, wie Patrick Werther oder Patrick Dippold: "Sie bilden eigentlich meine Achse in der Abwehr." Auch Florian Böhmer und Florian Förster werden schmerzlich vermisst. Bange ist dem neuen Trainer allerdings nicht, denn Akteure wie Kapitän Christian Auner, Neuzugang Ertac Tonka (SpVgg Bayreuth II) oder Kayser seien "erfahren genug, um voranzugehen".

Zugänge: Jonny Aiblinger (SC Hummeltal), Nikolai Bär (SpVgg Bayreuth II), Marcel Ehm (SV Motschenbach), Enis Gashi (FC Creußen), Mino Kayser (pausiert / zuvor SpVgg Bayreuth), Manuel Schatz (SpVgg Bayreuth II), Semih Sener (VfB Kulmbach), Ertac Tonka (SpVgg Bayreuth II), Ahmet Topal (FC Rehau), Claus Baumgärtner (TSV Stadtsteinach). - Abgänge: Jonas Beszczynski (VfR Katschenreuth), Dorian Carl (TSV Neudrossenfeld), Dejan Cukaric (SSV Kasendorf), Alexander Günther (TSV Neudrossenfeld), Paul Konov (ASV Oberpreuschwitz), Jahn Löhrlein (TSV Neudrossenfeld), Benedikt Maiser (TSV Stadtsteinach), Levin Pauli (TSV Neudrossenfeld), Daniel Schütz (SV Friesen), Edwin Villanueva (TSC Mainleus), Carl Ziegler (TSV Neudrossenfeld)



Die Liga

Neben den beiden Absteigern FC Vorwärts Röslau und SSV Kasendorf zählt Ascherl den BSC Saas Bayreuth zu den Meisterschaftskandidaten: "Alle drei Mannschaften sind größtenteils zusammengeblieben." Ganz besonders freut sich der Trainer gleich auf den Auftakt - denn Aufsteiger VfR Katschenreuth gastiert am ersten Spieltag beim ATS.

Auf das Stadtderby möchte der 35-Jährige seine Mannschaft optimal vorbereiten: "Das Spiel wird wahrscheinlich vor einer ordentlichen Kulisse stattfinden. Der VfR wird ein unangenehmer Gegner, denn als Aufsteiger hat man natürlich viel Euphorie. Wir wollen definitiv unsere Topleistung zeigen und das Spiel zum Auftakt natürlich gewinnnen."



Die Ziele

Das Saisonziel des ATS ist ein Platz im vorderen Tabellendrittel. Wichtig für Ascherl sind vor allem die Automatimsen: "Es war personell ein großer Umbruch. Da müssen wir noch unseren Rhythmus finden, da fast auf jeder Position ein neuer Spieler steht. Die Akteure müssen harmonieren. Zudem legen wir derzeit viel Wert auf den konditionellen Bereich." Den Kader bezeichnet er als "relativ klein", umso wichtiger sei es, "dass wir diese Saison vom Verletzungspech verschont bleiben."