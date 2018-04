ATS Kulmbach geht mit 0:5 unter

Der ATS Kulmbach hat beim FC Eintracht Münchberg trotz größerer Spielanteile eine empfindliche Auswärtsniederlage einstecken müssen. Durch das 0:5 trennen den ATS nur noch fünf Punkte vom ersten Abstiegsrelegationsplatz der Bezirksliga Ost.



In der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach und der Kreisklasse 4 Kulmbach stehen am Donnerstag Nachholspiele an. Vor allem das Kreisliga-Derby zwischen den abstiegsgefährdeten Teams des VfB Kulmbach und des TSV Stadtsteinach (18 Uhr) birgt einige Brisanz.



Bezirksliga Oberfranken Ost

FC Eintracht Münchberg - ATS Kulmbach 5:0



Die favorisierten Gäste bestimmten über weite Strecken das Geschehen, ohne allerdings zwingende Torchancen herauszuspielen. Die Eintracht musste auf Spielmacher Dennis Pajonk verzichten und setzte vor allem auf eine geordnete Defensive.



Umso überraschender fiel in der 26. Minute die Führung für die Hausherren: Julian Rietsch hatte sich auf der rechten Außenbahn energisch durchgesetzt, seine präzise Flanke köpfte Murat Gedik ins Tor. Die Kulmbacher stellten weiterhin das spielerisch bessere Team und drängten die Heimelf nun immer mehr in die Defensive. Nur mit viel Kampfkraft und etwas Glück retteten die Münchberger die knappe Führung in die Halbzeitpause.



Nach Wiederanpfiff setzte sich die Überlegenheit der Kulmbacher fort, doch dann folgte die entscheidende Minute. Die Münchberger trafen innerhalb von 60 Sekunden zweimal. Der eingewechselte Timo Frank vollendete erst eine gelungene Kombination, kurz darauf bereitete er den Treffer von Thorsten Lang zum 3:0 vor. Von diesen beiden Rückschlägen erholten sich die Gäste nicht mehr, sie mussten sogar noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. Erst vollendete Lang einen Elfmeter, dann setzte Jugendspieler Lucas Köhler mit dem 5:0 den Schlusspunkt.



Das Endergebnis fiel um einige Treffer zu hoch aus. Doch die Kulmbacher hatten es gegen die einsatzfreudigen Münchberger nicht geschafft, ihre spielerischen Vorteile und ihre Überlegenheit in den ersten 60 Minuten in etwas Zählbares umzuwandeln.



ATS Kulmbach: Pohl - Bär, Nacak, Sesselmann, Tonka, Horn, Buchta, Schatz, Werther, Gashi (65. Adam), Konradi.



Schiedsrichter : Bähr (SV Friesen). - Zuschauer: 130. - Tore: 1:0 Gedik (27.), 2:0 Frank (61.), 3:0 Lang (62.), 4:0 Lang (72. - Elfmeter), 5:0 Köhler (90.).



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

VfB Kulmbach - TSV Stadtsteinach



VfB-Trainer Ralf Carl rechnet mit einem "knüppelharten Spiel" - denn es geht um viel. Die Kulmbacher liegen als 14. auf dem letzten Relegationsplatz, der TSV drei Punkte dahinter auf dem ersten Abstiegsrang. Stadtsteinachs Trainer Thomas Wind appelliert an seine Mannschaft: "Das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison. Wir müssen gewinnen, denn bei einer Niederlage wird der Abstand zu groß." Er erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die bessere Tagesform entscheidend sein wird.



Auch für die Metzdorfer zählt nur ein Sieg - und sie haben den Heimvorteil auf ihrer Seite. "Kein Team hat etwas zu verschenken. Ein anderes Ziel als drei Punkte haben wir nicht", sagt Carl. Bei diesem Ziel muss der VfB-Trainer auf Amadeo Tasca und Johannes Weißfloch verzichten. Hinter den Einsätzen der angeschlagenen Mario Braunersreuther und Mathias Kodisch steht ein Fragezeichen.



VfB Kulmbach: Dresel, Simon - Maier, Aregai, Letonja, Müller, Kodisch (?), Reuther, Habtom, Berce, Höfner, Wachter, Potzel, Braunersreuther (?), Kratzel, Karli. - Es fehlen: Tasca (Auslandssemester), Weißfloch (Aufbautraining)



TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt - Jan Vican, Josef Vican, Heiß, Bisani, Fischer, Wohlharn, Dietrich, Lindner, Rucker, Meißner, Frana, Seifferth, Bicak. - Es fehlt: J. Philp (verletzt)



Kreisklasse 4 Kulmbach

Am Donnerstag um 18 Uhr stehen drei Nachholspiele an. Der SV Motschenbach (7. Platz) will mit einem Heimsieg den TSC Mainleus (6.) überholen, der zwei Punkte Vorsprung hat. Im Hinspiel behielt allerdings der Kreisliga-Absteiger mit 3:2 die Oberhand. Der TSV 08 Kulmbach (2.) tritt beim SSV Kasendorf II (13.) an. Die Bezirksliga-Reserve steht auf einem Relegationsplatz, hat aber erst 16 Partien absolviert. Ein Sieg gegen den TSV, der zuletzt aus sieben Spielen sieben Punkte holte, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.



Der TSV Thurnau (10.) empfängt den TDC Lindau (5.). Während sich die ,,Trimmer" im gesicherten Mittelfeld befinden, muss der TSV um den Ligaverbleib bangen. Er hat nur sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. ndr