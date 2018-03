ATS Kulmbach fehlt die Treffsicherheit

Bayernliga, Männer

ATS Kulmbach - TG Würzburg II 71:77



Der ATS startete unkonzentriert und ohne Intensität ins Heimspiel. So kamen die treffsicheren Gäste immer wieder zu Korberfolgen. Der ATS lag nach dem ersten Viertel mit 17:23 zurück.



Im zweiten Abschnitt gelang es der Heimmannschaft zwar, das Tempo zu erhöhen und mehr Druck auszuüben, jedoch reichte das nicht oft genug für einen Korberfolg. Die Gäste trafen deutlich sicherer und bauten ihren Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf 43:33 aus.



Nach dem Seitenwechsel fand der ATS besser ins Spiel und zeigte sich in der Verteidigung und der Offensive konzentrierter. Die Kulmbacher waren vorne treffsicher und verhinderten hinten viele Versuche der Würzburger. Sie holten auf und lagen nach dem dritten Viertel nur noch 56:58 zurück.



Geprägt vom Siegeswillen und Kampfgeist beider Teams entwickelte sich im letzten Abschnitt ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Zunächst konnte sich keine Mannschaft absetzen. In der entscheidenden Phase des Spiels haperte es beim ATS aber wieder an der Treffsicherheit, so dass die gut aufgelegten Würzburger das Spiel mit 77:71 für sich entschieden. to



ATS Kulmbach: Koths (20 Punkte/0 Dreier), Mallanik (17/1), Jungbauer (15/1), Krüger (8/1), Ondra (5/1), P. Wiesner (4), K. Wiesner (2), Pietsch.



TG Würzburg II: Arndt (21), Ronge (20/4), Engel (12), Menna (11), Hall (9), Döllinger (2), Hoffmann (2).