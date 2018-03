ATS Kulmbach entthront den Bayernliga-Spitzenreiter

Nach zuletzt eher schwachen Auftritten trafen die Bayernliga-Basketballer des ATS Kulmbach auf die (noch) erstplatzierte DJK Schweinfurt. Doch trotz seiner Außenseiterrolle ging das Team hochmotiviert und konzentriert in das Heimspiel - und fuhr damit einen deutlichen 88:69-Erfolg ein, wodurch sich die Schweinfurter auf Platz 2 verschlechterten.



Bayernliga Nord

ATS Kulmbach -

DJK Schweinfurt 88:69 (61:52)

Die Kulmbacher ließen den Ball von Beginn an gut laufen und erspielten sich so häufig einfache Korbleger am Brett und freie Dreier. Doch auch die Schweinfurter kamen, aufgrund von Abwehrschwächen des ATS, immer wieder zu leichten Abschlüssen, so dass das ausgeglichene erste Viertel 20:20 endete.



Im zweiten Viertel klappte es dann beim ATS auch in der Defense, und auch im Angriff spielten die Gastgeber wie aus einem Guss, kamen weiterhin zu leichten Abschlüssen und erspielten sich damit eine 9-Punkte-Führung zur Halbzeit (41:32). Nach der Pause schloss der ATS an seine starke Leistung in der ersten Hälfte an. Die Kulmbacher glänzten durch exzellente Ballbewegung und sehenswerten Basketball.



Die Schweinfurter mussten sich ihre Würfe hingegen hart erarbeiten. Mit einer komfortablen 69:50-Führung ging der ATS ins Schlussviertel.



Ausgeglichenes Schlussviertel

Dort verloren die Kulmbacher dann teilweise etwas den Faden und ihr Spiel wurde fahriger. Den Schweinfurter Gästen gelang aber keine Aufholjagd und man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Heimmannschaft den Sieg noch aus der Hand geben würde. Der ausgeglichene letzte Abschnitt endete mit 19:19.



So feierten die ATS-Basketballer dank einer starken Mannschaftsleistung, angeführt von Tim Koths (24 Punkte/3 Dreier) und Niklas Jungbauer (22/1), und einer guten Wurfquote sowohl aus dem Feld als auch von der Freiwurflinie einen überraschenden, aber verdienten Sieg gegen den ehemaligen Spitzenreiter der Bayernliga Nord. jk



ATS Kulmbach: Tim Ondra, Phillip Schulte (2), Felix Pietsch (3/1), Heiko Rüger (10), Marcus Mallanik (11), Jakob Krüger (16/2), Niklas Jungbauer (22/1), Tim Koths (24/3).