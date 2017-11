Anmeldestart zum Maisels "Fun-Run"

red





Der Bayreuther Maisels "Fun-Run" findet am 6. Mai zum 16. Mal statt. Läufer können sich ab sofort auf der Homepage www.maisel.com/funrun anmelden.Weil die Startplätze des Halb- und Viertelmarathons in den vergangenen Jahren frühzeitig ausgebucht waren, bietet der Veranstalter nun zum ersten Mal zusätzlich den fünf Kilometer langen "Fitnesslauf" an. Die 14- bis 16-jährigen Schüler starten ebenfalls auf dieser neuen Strecke, mit jeweils eigener Wertung. Außerdem wird es wieder den Bambinilauf sowie je einen Kinderlauf für die Altersklassen U10 und U12 geben. Insgesamt werden 3500 Startplätze vergeben.Der "Fun-Run" läutet den Abschluss des Maisels-Weißbierfestes ein. Der Rundlauf durch die Bayreuther Innenstadt und den Uni-Campus ist wegen seiner flachen und abwechslungsreichen Strecke auch bei Lauf-Neulingen beliebt.: Frühbucher (bis 31.Dezember): 22 Euro; regulär (1. Januar bis 29. April): 25 Euro.Frühbucher: 20 Euro; regulär: 23 Euro.Frühbucher: 12 Euro; regulär: 15 Euro.Keine Gebühren.BambinilaufKinderlauf 1Knax-Kinderlauf 2FitnesslaufHalbmarathonViertelmarathon