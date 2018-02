Altstädter tanken Selbstvertrauen, SSV Kasendorf geht mit 1:11 unter

Gegen den Bayernligisten SpVgg SV Weiden gelang in Steinmühle ein 2:0 (0:0)-Erfolg.

Dagegen erlebte der SSV Kasendorf ein Debakel: Gegen den klassenhöheren SV Friesen ging der Bezirksligist mit 1:11 unter.



Testspiele

SpVgg SV Weiden - SpVgg Bayreuth 0:2



Bayreuths Trainer gab der Partie keine große Bedeutung. "Dafür war der Platz auch zu schwierig, auf dem Kunstrasen ist man sehr viel gerutscht", wird Christian Stadler auf der Altstädter Homepage zitiert. "Wir waren schon letzte Woche bereit für den Start. Das Spiel war vor allem dafür da, um im Rhythmus zu bleiben." Nun hofft er, dass es am kommenden Freitag wieder um Punkte geht - dann steht das Auswärtsspiel beim FC Schweinfurt 05 an.



Die beiden Treffer der Gelb-Schwarzen gegen Weiden fielen in der Schlussphase: Mergim Bajrami traf in der 72. Minute zum 1:0, Ivan Knezevic legte etwa fünf Minuten vor Schluss den zweiten Treffer nach. Ihre beste Phase hatten die Altstädter jedoch in der ersten Hälfte. Da agierten sie präsent, spielten sich gleich mehrere Hochkaräter heraus - doch die Tore blieben aus.



"Die Leistung war in der ersten Hälfte sehr ordentlich. Vor allem auch deshalb, weil wir defensiv sehr gut gestanden haben", lobte Stadler. Bis auf einen Freistoß, der an der Querlatte landete, ließ seine Mannschaft gegen die Oberpfälzer nichts Zwingendes zu. Daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte nichts. Allerdings stand Weiden nun kompakter in der Abwehr - bis die Altstädter in der Schlussphase zuschlugen.

SpVgg Bayreuth: Skowronek (46. Veigl) - Held, Weber (46. Dengler), Kolbeck, Golla (61. Schneider) - Schmitt, Bajrami, Knezevic, Böhnlein (61. Krahnert), Wolf - Ulbricht (46. Weimar).

Tore: 0:1 Bajrami (72.), 0:2 Knezevic (84.). red



SSV Kasendorf - SV Friesen 1:11



Auf den SSV Kasendorf wartet vor dem Wiederbeginn der Bezirksliga-Saison am 4. März noch jede Menge Arbeit. Im Testspiel in Neudrossenfeld gegen den Landesligisten SV Friesen gingen die Kasendorfer mit 1:11 unter. Der SV Friesen beherrschte die Partie nach Belieben.



Zudem dezimierte sich der SSV Kasendorf schon Mitte der ersten Halbzeit durch eine verbale Entgleisung selbst: Dominik Schorn (26.) sah Gelb-Rot. Zu diesem Zeitpunkt lag Friesen schon 2:0 in Front, bis zum Seitenwechsel ließ das Team von Trainer Armin Eck zwei weitere Treffer folgen.



Michael Fuchs' Treffer zum 4:1 (39.) war nur Ergebniskosmetik, denn in der zweiten Hälfte setzte sich die Dominanz des SVF fort: Ohne Kasendorfer Gegenwehr ließ Friesen Ball und Gegner laufen, zeigte schöne Kombinationen und gewann mit 11:1.

Der Kasendorfer Jermaine Mullen (79.) sah in der Schlussphase die Rote Karte. Der Friesener Cancut Civelek war beim Kantersieg mit fünf Treffern der auffälligste Spieler.



SR: Stöckl (TSV Bad Steben). - Gelb-Rot: Schorn (26./SSV). - Rot: Mullen (79./SSV). - Tore: 0:1 Civelek (16.), 0:2 Haaf (17.), 0:3 Queck (26./Elfmeter), 0:4 Haaf (32.), 1:4 Fuchs (39.), 1:5 Civelek (54.), 1:6 Civelek (56.), 1:7 Civelek (58.), 1:8 Schubert (63.), 1:9 Civelek (66.), 1:10 Lindner (80./Elfmeter), 1:11 Haaf (85.). dd