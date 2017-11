Altstadt muss ohne Torjäger zur FCI-Reserve

Die Laune bei der SpVgg Bayreuth vor dem Regionalliga-Gastspiel bei der Zweitliga-Reserve des FC Ingolstadt (Samstag 14 Uhr, Bezirkssportanlage Ingolstadt-Süd) ist sehr gut - schließlich haben die Altstädter zuletzt ihre Negativserie beendet.



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth -

FC Ingolstadt 04 II

Nach zehn sieglosen Spielen feierten die Altstädter beim 3:0 gegen den SV Seligenporten wieder einen dreifachen Punktgewinn. "Das Spiel war sehr gut. Wichtig war vor allem, dass wir über weite Strecken die Ordnung gehalten haben. Das war in Illertissen schon verbessert, gegen Seligenporten haben wir während der 90 Minuten dann nur sehr wenig zugelassen", sagt SpVgg-Trainer Christian Stadler. Vor allem, dass sein Team ohne Gegentreffer blieb, freute den Coach. Grundlage dafür sei das starke Umschaltspiel gewesen. "Wir sind sicherlich noch nicht an der Grenze, es geht noch mehr. Wir wollen in Ingolstadt da weiter machen", sagt Stadler.

Allerdings kann die SpVgg beim zwischenzeitlich achtmal in Folge siegreichen Hauptverfolger von Tabellenführer TSV 1860 München nicht in Bestbesetzung antreten. Der Bayreuther Toptorjäger Ivan Knezevic ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. "Ivan ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, den wir nicht ohne Weiteres ersetzen können. Wir werden versuchen, das im Kollektiv aufzufangen", erklärt Stadler. Sein Team verfüge über ausreichend Qualität dafür. Zudem sei Tobias Ulbricht aktuell in "richtig guter Verfassung". Den zweiten offensiven Platz wird vermutlich Patrick Hobsch einnehmen, der zuletzt zweimal nach Einwechslungen traf.

Die Außenseiterrolle nimmt Stadler gerne an. Schließlich überzeuge die Ingolstädter Reserve mit schnellem und technisch versiertem Spiel. Deshalb werde wieder viel auf das Umschaltspiel der Bayreuther ankommen. Mehr verrät Stadler allerdings nicht über sein taktisches Konzept für das Auswärtsspiel, aber er macht auch klar: "Wir brauchen Punkte."