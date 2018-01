Young Volleys haben zum Rückrundenstart viel vor

Die Volleyballerinnen der N.H. Young Volleys starten am heutigen Samstag in die Rückrunde der Regionalliga-Süd-Ost. Um 18.30 Uhr erwarten sie in der Neudrossenfelder Dreifachturnhalle den TSV Obergünzburg.

Die Allgäuerinnen sind aktuell mit 19 Punkten Tabellendritter, haben von neun absolvierten Spielen sieben gewonnen und nur zwei verloren. Der Tabellenzweite TV Dingolfing hat 23 Zähler, aber schon eine Partie mehr absolviert. So werden die Obergünzburgerinnen sicherlich heute alles daran setzen, den Rückstand eventuell sogar zu verkürzen. In den vergangenen beiden Jahren wurde das Team aus dem Allgäu jeweils Vizemeister, scheiterte aber in der Relegation zur 3. Liga.

Das Hinspiel zum Saisonstart ging mit 3:0 klar an Obergünzburg. Deshalb liegt die Bürde des Favoriten auch heute bei den Gästen. Insbesondere das Ergebnis des dritten Satzes (11:25) hat die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld noch im Kopf.



Verpatztes Hinspiel

Überhaupt stand das Hinspiel aus Sicht der Young Volleys unter keinem guten Stern. Denn Sophia Höreth und Nicole Steeger verletzten sich jeweils nach wenigen Ballwechseln im ersten Satz und konnten nicht bzw. nur stark gehandicapt weiterspielen.

Das Konzept von Coach Marc d'Andrea war somit sehr schnell über den Haufen geworfen. Annahme und Verteidigung wackelten, auch Aufschlag und Block funktionierten nicht wie gewohnt.

N.H.-Vorsitzender Carsten Böhm erinnert sich an den Fehlstart: "Es war damals wirklich ein gebrauchter Tag für unsere Mädels. Die beiden frühen Verletzungen haben die Stimmung bei Spielerinnen und Fans sehr getrübt." Schließlich hatte man sich beim Aufsteiger nach einer eigentlich sehr gelungenen Vorbereitung ein besseres Abschneiden zum Saisonstart erwartet, wenn auch nicht unbedingt einen Sieg. "Wir haben uns deutlich unter Wert verkauft", blickt Carsten Böhm zurück.

Für das Rückspiel haben sich die Young Volleys deshalb viel vorgenommen. "Wir möchten den Zuschauern ein möglichst spannendes Spiel bieten. Dazu müssen wir in der Annahme gut stehen und selbst von Anfang an versuchen, Druck auszuüben, insbesondere beim Aufschlag", sagt Böhm. Trainer Marc d'Andrea kann bis auf Nicole Steeger (Kreuzbandriss) alle Stammkräfte einsetzen. Lediglich die beiden Nachwuchstalente Hannah Lauterbach (verletzt) und Sandra Ullrich (2. Mannschaft) stehen nicht zur Verfügung.



Platz 3 in Bamberg

Am vergangenen Wochenende bestritten die Young Volleys ein Testturnier in Bamberg. Beim Wanger-Stärke-Cup belegten sie unter elf Landes-, Bayern- und Regionalligisten den gemeinsamen 3. Platz mit Gastgeber VG Bamberg. Im "kleinen Finale" einigte man sich am Ende auf ein Remis. Sieger wurde ein gemischtes Team aus Erlangen und Katzwang vor dem Regionalligisten aus Regenstauf.

N.H. Young Volleys: Nora Anders, Kristina Böhm, Michaela Dutz, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Sophie Mayer, Lisa Meisel, Antonia Raith, Meike Schirmer, Leonie Stöcker. red