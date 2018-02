Wer ist die Nr. 1 in Oberfranken?

Nach dem Überraschungssieg gegen den oberfränkischen Rivalen Bamberg in der Vorrunde der Volleyball-Regionalliga treten die Damen der N.H.Young Volleys am Sonntag um 15 Uhr in Bamberg an. Gespielt wird in der Halle am Georgendamm.

Waren die "Ballarinas Bamberg" in den vergangenen Jahren unangefochten die Nummer 1 in Oberfranken, haben sie in dieser Saison Konkurrenz aus Neudrossenfeld und Hollfeld bekommen. Das Hinrundenduell gewannen die Young Volleys mit 3:1 und liegen seitdem in der Tabelle vor den Damen aus Bamberg. Für den Young-Volleys-Vorsitzenden Carsten Böhm ist sekundär, wer die Nr. 1 oder Nr. 2 in Oberfranken ist: "Das spielt nicht wirklich eine Rolle. Primär wichtig ist die Tatsache, dass unser Konzept funktioniert. Und das bedeutet, auf die eigene Jugend setzen zu können und damit erfolgreich zu sein. Ehemalige Bundesliga- oder Nationalspielerinnen gibt es in unserem Umfeld leider nicht. Ein typisches Beispiel war der letzte Spieltag in Erlangen, Leonie Schwarz musste in die Bresche springen und tat dies in ihrem ersten Regionalligaspiel, mit Unterstützung des Teams, hervorragend." Auch zum Spieltag in Bamberg wird Trainer Marc d'Andrea zwei Talente aus der zweiten Damenmannschaft mitnehmen: Larissa Klob und Antonia Schwenk.

Das Derby in Bamberg wird eine schwierige Aufgabe: Die Gastgeberinnen sind im Erfolgsrausch und haben seit der Niederlage in Neudrossenfeld von acht Spielen sechs gewonnen. Zudem haben die Rotmaintalerinnen aktuell einige Personalprobleme: Lisa Meisel (verletzt) und Toni Raith (privat verhindert) stehen nicht zur Verfügung, Sophie Mayer, Nora Anders und Fanny Gnade plagen sich mit gesundheitlichen Problemen herum. Daher hat d'Andrea die Nachwuchsspielerinnen Klob und Schwenk in den Kader berufen. Beide haben bei der bayerischen Meisterschaft der U18 gezeigt, was sie können.

N.H. Young Volleys: Nora Anders (?), Kristina Böhm, Michaela Dutz, Fanny Gnade (?), Sophia Höreth, Larissa Klob, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer (?), Meike Schirmer, Antonia Schwenk, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich. cb